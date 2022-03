“Los macrobotellones no existen en Lorca. No se dan. La policía se ha encontrado tres, cuatro, cinco personas que estaban consumiendo bebidas en la vía pública y que al ver los distintivos policiales se han marchado”. Así de tajante se mostraba este miércoles el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, quien señalaba que “claro que me preocupan, aunque sea uno solo, pero de ahí a intentar generalizar poniendo como ejemplo dos cascos de botellas. Eso no representa a los jóvenes de Lorca, al municipio, como aseguran algunos”.

De esta forma, contestaba a las manifestaciones realizadas en los últimos días por el principal grupo de la oposición que denunciaba en reiteradas ocasiones actos de vandalismo y ‘botelleo’ en la zona de El Calvario. El concejal de Seguridad Ciudadana reiteraba que no existen situaciones preocupantes en cuanto al ‘botelleo’ simplemente “grupos de tres o cuatro personas que ocasionalmente se reúnen en distintos espacios”. El edil ofrecía este miércoles el balance de actuaciones realizadas durante el pasado año por la Policía Local. Entre los datos más significativos están la identificación de 5.460 personas y el control de 3.583 vehículos en un total de 811 operativos. 244 personas fueron detenidas por agentes de la Policía Local. Y se realizaron 4.083 denuncias. “La sala de comunicaciones atendió 26.702 llamadas y 3.125 personas acudieron a las dependencias policiales”, detallaba. Los agentes prestaron servicio humanitario o auxilio a ciudadanos en 299 actos y se atendieron 140 incendios. Las vigilancias a mercados semanales del casco urbano y las pedanías fueron de 382. Y se intervino en 685 accidentes con 1.174 vehículos implicados y 175 personas heridas. “Cinco fueron los detenidos por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia legalmente establecidas y 160 personas fueron puestas a disposición judicial por delitos contra la seguridad vial”, explicaba Ruiz Guillén. La unidad de Policía Tutor tuvo un total de 395 actuaciones con menores y se realizaron 56 actas de entrega de menores a sus padres. La unidad destinada a violencia de género llevó a cabo 334 valoraciones policiales de evolución de riesgo, así como el seguimiento integral de 81 casos de mujeres víctimas de violencia de género. Por último, destacaba el “enorme esfuerzo” de una Policía Local “cada vez más preparada”. LOS DATOS

-Identificaciones: 5.460 personas. -Controles: 3.583 vehículos. -Controles policiales: 811. -Diligencias instruidas: 290. -Detenidos: 244 personas. -Vigilancias: 689. -Denuncias: 4.083. -Llamadas: 26.702. -Atenciones cuartel: 3.125. -Auxilios: 399. -Incendios: 140. -Vigilancias mercados: 382. -Intervención accidentes: 685. -Vehículos implicados: 1.174. -Heridos: 175 personas. -Atestados abiertos: 845. -Denuncias administrativas: 90. -Controles tráfico: 247. -Actuaciones señales: 1.865. -Señalización aparcamientos: 13.000 plazas. -Inspecciones locales: 119. -Control cierre: 246. -Vigilancia terrazas: 559. -Actuaciones menores: 395. -Entrega de menores: 56 actas. -Violencia género: 334 valoraciones. -Seguimiento integral: 81 mujeres.