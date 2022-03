El PP anuncia que pondrá 150 cámaras de vigilancia para acabar con la inseguridad de Lorca

Las calles más conflictivas de la ciudad, barrios y pedanías se llenarán de cámaras para acabar con la inseguridad que vive el municipio. Esta declaración de intenciones la hacía este lunes la concejal popular María Belén Pérez que afirmaba que cuando gobierne el Partido Popular se situarán “estratégicamente” en las zonas más “conflictivas”. Lo hacía después de señalar que este fin de semana se producía un nuevo ‘repunte’ en el número de robos.

La edil detallaba que los ‘asaltos’ tenían lugar en la pedanía de Tercia. “Dos viviendas fueron saqueadas y en otra rompieron la valla perimetral”. A ellos, se suma un nuevo robo en el Polígono Industrial de Los Peñones. “De una empresa se llevaron un camión cargado de material que más tarde apareció vacío. Y en otra se adentraron a través de un butrón”.

Las estadísticas reflejan, argumentaba la edil, que cada semana “se producen 50 delitos en el municipio, la peor cifra de la historia”, por lo que afirmaba que cuando gobiernen “instalaremos 150 cámaras de vigilancia, se contratarán 32 nuevos policías y se creará la una unidad específica de Policía Local para las pedanías”.

Los datos los contradecía el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, que señalaba que tras consultar a los cuerpos y fuerzas de seguridad solo tenía constatados “un robo, un intento y otro frustrado”, además de otro asalto en la ciudad a manos de una banda organizada. El edil socialista le reprochaba que no hubiese ampliado la plantilla de la Policía Local “en los doce años que estuvo al frente”. Y le recordaba que se han incorporado ocho nuevos agentes.

El Consistorio pedirá, indicaba Ruiz Guillén, presupuesto para instalar cámaras de seguridad “en los sitios más conflictivos”. Los “puntos sensibles” se determinarán –indicaba- por “recomendación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y no al antojo político”. La edil del PP reclamaba al alcalde, Diego José Mateos, que “destituya” al concejal de Seguridad Ciudadana. Mateos respondía que “no voy a cesar al señor Ruiz Guillén, porque está haciendo una labor excelente”. El alcalde tachaba de “cinismo” las manifestaciones de la edil del PP. “Votan en contra de los presupuestos que incluyen la ampliación de la plantilla de la Policía Local, durante doce años no solo no aumentaron el número de agentes sino que lo disminuyeron y se muestran contrarios al cuartel de San Cristóbal y critican la compra de vehículos”.