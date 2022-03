El exalcalde de Ceutí, en el banquillo por prevaricación: "Mire, señoría, creo que se hizo bien, pero no soy un supervisor de obras"

"Mire, señoría, yo creo, honestamente, que la obra se hizo correctamente", remarcaba este martes el excalcalde de Ceutí, que se sienta en el banquillo por unas presuntas irregularidades que ocurrieron hace casi dos décadas. La Fiscalía tiene claro que Manuel Hurtado, que fue el primer edil del municipio durante más de dos décadas, cometió prevaricación, fraude, falsedad documental y fraude de subvenciones cuando, antes del verano de 2003, "adjudicó verbalmente" las obras del complejo deportivo de la localidad, eludiendo a sabiendas todo tipo de procedimiento administrativo.

El Ministerio Público pide para Hurtado "por el concurso ideal de delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento público y fraude de subvenciones, la pena de cuatro años de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 30 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".

"En el programa electoral del año 2003 llevábamos la construcción de este complejo", dice el exregidor

"Tengo una prueba de cáncer y en la pierna una operación reciente", dijo el exregidor al presidente de la sala, nada más comenzar su declaración, y así obtuvo la dispensa de declarar sentado. Antes, había presentado un papel que confirmaba que a primera hora de la tarde tiene una prueba médica, por si la vista oral se alargase.

El fiscal, Juan Pablo Lozano, comenzó a preguntar al procesado y admitió que "tenemos que remontarnos a 2003" para abordar las supuestas irregularidades. El polideportivo en cuestión se inauguró en diciembre de ese año, con la presencia del ciezano José Antonio Camacho, que daba nombre al complejo.

"El señor Camacho venía a hacer un spot en Polaris World y entonces dijeron de pasar por Ceutí porque una empresa de allí les invitó a tomar algo. Entonces le comunicamos que se iba a hacer el polideportivo a su nombre", comentó Hurtado. "No hubo en modo alguno tal inauguración", insistió.

"Mire, señoría, yo creo, honestamente, que la obra se hizo correctamente", afirma

Insiste el Ministerio Público en su calificación previa en que "en el desarrollo de tal obra pública, no sólo no existió expediente de contratación, sino que tampoco se documentó la ejecución en el año 2003 como es preceptivo: ni se acreditó la disponibilidad de terrenos previa a la ejecución, ni acta de replanteo, ni certificaciones de obra coetáneos a su ejecución efectiva, ni documentos de control de obra ni acta de recepción. ni dirección de obra y supervisión alguna durante su ejecución por técnico municipal".

"Se hizo con corrección"

"Nosotros en el programa electoral del año 2003 llevábamos la construcción de este complejo. Se le dijo a los técnicos que hicieran el proyecto", destacó Hurtado en su declaración.

"Según creo recordar, se hizo por un sistema sin publicidad, no manejo muy bien los términos esos. Se presentaron 'equis' empresas. Yo al mismo tiempo era senador y tenía bastante trabajo también ahí, tenía casi todo delegado en el Ayuntamiento. Hicieron el proyecto y después la Junta de Gobierno aprobó, con lo que habían dicho los técnicos", manifestó.

"He sido una persona que he ido delegando todas las funciones, porque no me creía ningún Superman"

"El proyecto técnico no sé qué fecha puede tener. El proyecto se encargó, se aprobó en la Junta de Gobierno y se hizo con toda la corrección propia y sin advertencia de ilegalidad", afirmó Hurtado.

"Mire, señoría, yo creo, honestamente, que la obra se hizo correctamente", remarcó Hurtado, para añadir: "No soy un supervisor de obras".

"He sido una persona que he ido delegando todas las funciones, porque no me creía ningún Superman, sino una persona que tenía vocación de servicio por su pueblo", declaró.

"A la acusación particular no le voy a contestar, porque el objetivo que tenía era fastidiarme la carrera política"

"Me pasarían el contrato como me han pasado cientos de papeles a firmar", argumentó, al ver su rúbrica en los documentos del contrato que le mostraron en la sala. "Es que el contrato lo hacen los servicios administrativos, y a mí me pasaban toda la mañana un 'atajo' de papeles... Yo lo que hacía era firmar, porque creo que el funcionario me lo va a hacer lo mejor posible".

"A la acusación particular no le voy a contestar, porque el objetivo que tenía era fastidiarme la carrera política y ya lo ha conseguido", subrayó el exalcalde.

Lo que sostiene el fiscal

Según se lee en la calificación fiscal, el entonces alcalde habría actuado "a sabiendas de la falta de licitación y concurso público que hubiera permitido la posibilidad de obtener un mejor precio de ejecución en detrimento del erario", y de este modo "adjudicó verbalmente y al céntimo la obra antes del verano del año 2003 y sin que conste más asesoramiento técnico que el verbal de otra persona sobre la idoneidad de tal proyecto y presupuesto".

Lo hizo, según Lozano, "inobsenrando a sabiendas todo tipo de procedimiento administrativo alguno, de modo que ni consta expediente alguno de contratación de obra del complejo deportivo José Antonio Camacho de fecha anterior al año 2003 según certificó la Secretaría Municipal, ni constaba partida presupuestaria alguna para la contratación de la obra según certificación del secretario interventor, y sin que constasen peticiones de otras ofertas para conseguir un menor precio: no existe expediente alguno de contratación anterior al año 2004".

En la misma línea, apunta el Ministerio Público que "no existe consignación presupuestaria ni fiscalización previa de ningún tipo por la Intervención Municipal, ni acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando el Pliego de Condiciones a regir en la contratación de la obra complejo deportivo José Antonio Camacho, ni constan Copias de publicación en el BORM de la licitación de la obra que por su importe era exigible, ni acto de apertura de plicas, ni ofertas presentadas, ni ficha patrimonial de la parcela del polideportivo en el Inventario del Patrimonio Municipal, ni acta de replanteo del año 2003 y de final de obra a finales del 2003 y enero de 2004".