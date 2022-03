‘Ni un paso atrás en los derechos conquistados’ será uno de los lemas de la marcha por la igualdad entre hombres y mujeres que este martes recorrerá las principales calles de la ciudad en el Día Internacional de la Mujer. La convocatoria la hacían este lunes Lorca Feminista, Cazalla Intercultural, Mujolor, Consejo de la Juventud, Asociación de Mujeres 13 Rosas, Scouts Asde, Federación de Mujeres de Lorca y Fórum de Política Feminista de Murcia. Y el respaldo del Ayuntamiento, como aseguraba la concejal de Igualdad, Antonia Pérez.

La presidenta de la Federación de Mujeres, Pilar Fernández, señalaba que “tenemos muchas razones por las que salir a las calles. Muchos derechos que defender, que conquistar. Muchas alternativas por construir. Por estos motivos convocamos a la ciudadanía a la manifestación que se llevará a cabo mañana 8 de marzo desde la Plaza de Calderón de la Barca”.

La convocatoria será a las siete de la tarde. Media hora después comenzará su recorrido por Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Óvalo, avenida de Juan Carlos I, Musso Valiente y Álamo, para concluir en la Plaza de España. “Allí leeremos un manifiesto en el que expresaremos nuestras propuestas para seguir transformando la sociedad y mejorar la vida de todas las personas”, apuntaba Fernández.

Y añadía que “trasladaremos al conjunto de la ciudadanía nuestro propósito de continuar luchando para afrontar retos que permitan acabar de una vez por todas con la violencia machista y sexual, para acceder a trabajos dignos en condiciones de igualdad, facilitar el derecho a la vivienda, garantizar una educación con criterios de igualdad, y fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito personal”.

Fernández concluía invitando a todos a participar de la marcha en la que “manifestaremos nuestra posición pacifista y firme condena a las guerras desencadenadas por Estados autoritarios y represores, que generan un terrible dolor en el conjunto de la sociedad. De igual modo, expresamos nuestra firme oposición a la discriminación por razón de procedencia, clase, edad u orientación sexual”. Al término de la marcha actuarán The last one, Escultas y Rovers de Scouts Ciudad del Sol y Lazarico.