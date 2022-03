El grupo municipal socialista de Caravaca ha presentado una moción para reconocer a Rocío Álvarez como Hija adoptiva de la ciudad de Caravaca de la Cruz . “El momento de presentar esta moción no ha surgido del azar, ni de la casualidad. Hemos querido que coincida no solo con el 8 de marzo, sino también con el mes que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia” ha informado la edil socialista Gloria López, quien ha matizado que faltan referentes femeninos entre aquellas niñas que desean estudiar cualquier carrera cientifica y las mujeres que llegan a la ciencia se encuentran con las barreras habituales de los entornos que han sido históricamente masculinos. Por lo que ha dicho que es muy interesante que Rocío Álvarez se convierta en ese referente femenino en el que las próximas científicas de nuestra ciudad puedan reflejarse.

“Siempre abierta al aprendizaje, su trayectoria profesional es reconocida a nivel nacional: jefa de la Unidad de Inmunología del Hospital Virgen de la Arrixaca cuando no solo no había mujeres (fue la primera), es que tampoco había unidad, fue creada por ella. Dos años estuvo trabajando al servicio del Profesor Jean Dausset, Premio Nobel de Medicina e impulsor de los primeros trasplantes desde el Hospital Saint Louis de París. Gracias a esa amistad, el premio nobel viajó a nuestra tierra. Catedrática Extraordinaria de Inmunología en la UCAM, académica de la Real Academia de Medicina y Cirugía así como de la Academia de Farmacia “Santa María de España” de Murcia, primera mujer jefa del servicio de Inmunología de la Arrixaca, ha dirigido y coordinado más de 20 programas de investigación en ese hospital y en la UMU, algunos considerados de excelencia por la Fundación Séneca. En 2016 fue invitada por la Casa Real con motivo del Día de Hispanidad en representación del mundo de la sanidad. Sin su trabajo no hubiese sido posible que Murcia tenga una unidad de trasplante de riñón y desde su puesto ayudó y atendió a todos y todas las pacientes que se desplazaron desde el noroeste a esa unidad con generosidad” ha apostillado Gloria López, que será la que defienda esta moción.

Sobre Rocío hay que destacar su trayectoria profesional y también la personal, ya que Rocío tiene una fuerte vinculación con Caravaca de la Cruz desde su infancia. Aunque nació en el Sabinar, pedanía de Moratalla, pronto se vino Caravaca de la Cruz y desde entonces hasta ahora conserva amigas del periodo en el que estuvo interna en el Colegio que antes llamábamos de las Monjas. Su relación con Caravaca de la Cruz es estrecha y sentimental, sus amigas están aquí, sus recuerdos de juventud están aquí… y aquí vuelve los veranos para disfrutar de su merecido descanso en la jubilación.

“Caravaca de la Cruz, no solo gana una hija con este nombramiento, como hemos dicho anteriormente, Caravaca de la Cruz gana un referente para las niñas de hoy que serán las científicas de mañana”, ha concluido Gloria López, quien ha manifestado sentirse orgullosa de que se vaya a reconocer a Rocío como Hija Predilecta de la ciudad de la Cruz.