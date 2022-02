El papa Francisco hacía un llamamiento el pasado miércoles, tras la audiencia general, a creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania el primer día de Cuaresma. La Basílica de la Vera Cruz, atendiendo a esta petición del Papa de convocar una jornada especial de oración y ayuno por la paz en Ucrania, celebrará este Miércoles de Ceniza tras la misa de las08:30 horas una oración por la paz.

La oración por la paz se celebrará al finalizar la misa de las 08:30 horas de este miércoles 2 de marzo, Miércoles de Ceniza

También desde la diócesis de Cartagena, su obispo Mons. José Manuel Lorca Planes, manifestaba su tristeza por “los acontecimientos de violencia y guerra, que suponen un fracaso para toda la humanidad”. Lorca Planes invitaba a todos los sacerdotes de la Diócesis a que celebren una Misa por la paz antes del inicio de la Cuaresma.

El rector de la Basílica, Emilio Andrés Sánchez Espín, explicaba que tras la misa y ante laStma y Vera Cruz se realizará una oración por el sufrimiento incomprensible que estánpadeciendo nuestros hermanos de Ucrania en estos momentos.

El Papa insta a que paren el sufrimiento de la población

“Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes”, afirmaba el Papa. “Como yo, tanta gente de todo el mundo siente angustia y preocupación; una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas”. De ahí su apremiante exhortación a los líderes políticos.

“Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz, no de la guerra; que es el Padre de todos, no solo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos. Ruego a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún mássufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones ydesprestigiando el derecho internacional”.