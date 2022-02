La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, se ha mostrado convencida este jueves de que el nuevo proyecto nacional que en los próximos días presentará el PP, "un proyecto serio y creíble", servirá para recuperar a aquellos votantes que en las últimas semanas se han planteado votar a VOX o incluso abstenerse en próximos comicios.

Patricia Fernández (Archena, 1980) ha afirmado que lo ocurrido estos días en el seno del PP nacional ha sido "uno de los momentos mas difíciles que el partido ha tenido y ahora el único objetivo debe ser dar estabilidad a esta situación".

"Sabemos que muchos votantes del PP en estas semanas se han planteado votar a VOX o incluso abstenerse, y eso es lo que me preocupa. Hemos visto reflejado en las encuestas avances importantísimos de VOX", ha reiterado la alcaldesa de Archena.

En este sentido, ha dicho que este avance también se ha visto en la Región, por lo que, a su juicio, lo que hay que hacer también en la Comunidad es "un proyecto serio, creíble, con una gestión honesta y honrada" para volver a recuperar la confianza en el PP.

Preguntada por si el proyecto del presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, del PP, es el que devolverá esa confianza al electorado del PP, Patricia Fernández ha dicho: "Yo ahora mismo no te puedo contestar eso. Fernando es el presidente de la Comunidad y debe hacer la mejor gestión porque a eso está encomendado por los acuerdos de gobierno que tiene".

Sobre las declaraciones de López Miras de que lo ocurrido en el PP nacional no afectará a la estabilidad del gobierno murciano, la regidora de Archena no ha querido dar una opinión, y ha señalado que "ahora mismo es verdad que no hay que desviar la atención del objetivo y hoy debe preocupar a todos dar estabilidad a esta situación".

La alcaldesa de Archena, afiliada el PP desde los 17 años y alcaldesa desde 2011, se ha mostrado segura de que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "con una integridad política fuera de toda duda, es la persona idónea para dar estabilidad a esta situación del PP nacional, porque es un hombre de consenso".

No obstante, ha valorado que el dirigente gallego no haya querido manifestarse aún sobre su candidatura a presidir el PP nacional, pese a contar con el apoyo de los barones del partido, "porque no hay todavía un congreso convocado y prefiere que sean los afiliados los que decidan el futuro del partido".

En este sentido, y preguntada por las declaraciones del consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, quien afirmó este jueves que el PP regional tiene “un liderazgo claro en torno a Fernando López Miras” y que espera que "nadie esté pensando en nada distinto con lo que está pasando a nivel nacional, y a un año de las elecciones autonómicas”, Patricia Fernández ha apuntado que "el PP es el partido de la libertad".

"En los congresos del PP, tal y como dicen los estatutos, los afiliados son los que deben decidir el futuro del partido, y cualquier afiliado puede dar un paso adelante y presentar un proyecto que sume, y eso se sabrá cuando se convoque el congreso regional", ha afirmado.

No obstante, ha asegurado que su "compromiso hoy es con Archena, rotundo y radicalmente", a lo que se ha sumado ahora otro objetivo, el de ayudar al partido "a rearmarse políticamente para ser el referente que España necesita y que siempre hemos sido", ha indicado.

"Yo hoy me siento más cercana que nunca a mi partido", ha asegurado la alcaldesa de Archena.