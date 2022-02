Guillamón pide su cese como concejal tras la ‘guerra’ que mantiene con el PP de Ricote

Francisco Javier Guillamón, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Ricote, ha pedido ser cesado como edil «para que las presiones del Partido Popular no lleguen» al municipio. El hasta ahora segundo teniente de alcalde en el municipio ricoteño y responsable de Economía y Hacienda, Seguridad Ciudadana, Empleo y Personal abandonó el PP para pasarse al grupo de los no adscritos.

Guillamón, en declaraciones a LA OPINIÓN, asegura que las razones son las «terribles presiones» que tanto él como su familia y el equipo de Gobierno han sufrido «promovidas por Teodoro García Egea», exsecretario general del PP, que dimitió de su cargo el pasado martes.

En este sentido, el edil explica que el desencadenante es que «ahora el PP quiere presionar acusando al alcalde de Ricote de un delito de prevaricación», argumentando que ahora Guillamón tiene «más cargos de los que tenía como concejal del PP».

Guillamón desmiente que salga más beneficiado económicamente que durante su etapa como concejal popular: «No tienen forma de demostrarlo, pero le he presentado el documento para pedir mi cese como edil porque no quiero que mi situación personal afecte a la Alcaldía y a mi municipio, no me parece ético», apunta.

La firma contra su propio partido

Hay que recordar que el Consistorio ricoteño cambió de color político a principios del pasado año tras la moción de censura presentada por PSOE y Somos Región, que propició la salida del popular Rafael Guillamón y el nombramiento del socialista Rubén Carrasco como regidor.

Fue a finales de noviembre de 2020 cuando tres concejales de Ricote forzaron la convocatoria de un pleno extraordinario que buscaba cesar en sus funciones a Rafael Guillamón. Entre estas tres firmas se encontraba la de Francisco Javier Guillamón, que por entonces procedía del mismo partido del alcalde que iba a ser cesado, y que ya para entonces se había desligado de estos inscribiéndose como concejal no adscrito a ningún partido político. Tras obtener las carteras de Economía y Hacienda, Seguridad Ciudadana y Personal, Francisco Javier Guillamón declara no haber ganado «ni un sólo céntimo de todo esto ni en dietas».

«Más bien todo lo contrario, las razones que me han mantenido en la política han sido el deseo de poder seguir defendiendo los intereses de los vecinos, este es el espíritu de servicio a mi municipio que me ha movido siempre», indica

Asimismo confiesa que si aquel día actuó así fue en contra de su propio beneficio, «porque como concejal del PP tenía más funciones». Asegura que «a la gente honrada se nos quiere barrer de la política». Por último, aseguró que desde el PSOE de Ricote todavía no han aprobado su dimisión y que le han llamado para pedirle «que no la presente».

Querella por injurias tumbada

Hace poco más de una semana se dio a conocer que la Audiencia Provincial de Murcia desestimaba el recurso presentado por Francisco Javier Guillamón contra el auto del juzgado de Instrucción que no admitió a trámite la querella por injurias que presentó en 2019 contra el entonces alcalde por la misma formación política. El auto de la Audiencia señalaba que el juzgado de Instrucción de Cieza de febrero pasado no admitió la querella al considerar que los hechos relatados en la misma no eran constitutivos de aquel delito.

Según Francisco Javier Guillamón, las injurias se habrían producido durante la intervención del querellado, el hasta entonces alcalde Rafael Guillamón, en un pleno de la Corporación en el que este no le permitió hacer uso de la palabra y además fue expulsado del salón de plenos.