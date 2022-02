"Somos la voz de los bebés y niños que no pueden ser escuchados"

Entrevistamos a Alba Morcillo, representante de la agrupación de padres y madres que exige el regreso del servicio de urgencias pediátricas del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza, que se clausuró durante la pandemia del coronavirus.

¿Quiénes componen esta agrupación que reivindica la vuelta del servicio de Pediatría de urgencias al Hospital de la Vega Lorenzo Guirao?

Esta agrupación está compuesta sencillamente por papás y mamás, familiares que, dada la situación desesperante y ante la mala gestión a la hora de atender de urgencias a nuestros pequeños, ha decidido actuar. Somos todos los padres que se han visto en situaciones límite con sus niños enfermos. Somos las abuelas y abuelos que se tienen que encargar de ellos después de una mala noche porque los papis se tienen que ir a trabajar, y se encuentran con mil vueltas para que atiendan a sus nietos en consulta. Somos los padres que, de forma desesperada, deciden automedicar a sus hijos para no verles sufrir. Somos padres que no tienen vehículo para desplazarse a urgencias de la Arrixaca. Somos los ciudadanos inconformistas que no quieren el servicio de atención pediátrica que existe en este momento, porque hemos visto y vivido un servicio mejor. ¡Somos su voz! Que hasta ahora estaba silenciada.

Han iniciado una recogida de firmas, ¿cree que puede ser efectivo y que la Consejería de Salud atenderá sus peticiones?

Tenemos la esperanza de que nuestra petición sea al menos escuchada y posteriormente atendida. Hasta el momento nadie relacionado con esta responsabilidad se ha puesto en contacto con nosotros para escucharnos, para ponerle cara a la realidad. Nuestra demanda es legítima y está relacionada con bebés y niños que no pueden ser escuchados. La respuesta ciudadana está siendo muy buena y esperamos que nuestra voz llegue a la Consejería de Salud.

¿Ha recibido ayuda, asesoramiento o ha tenido reuniones con los políticos locales en sus reivindicaciones? ¿Considera que esta reivindicación quiera ser politizada?

Es importante para nosotros dejar claro este tema; imagina que realmente somos ciudadanos muy distintos y cada uno tiene su orientación política y sus ideas, por lo que no quisimos entrar ahí. Sí que decidimos entre todos que nos íbamos a dejar asesorar, pero que era el momento de actuar nosotros como ciudadanos realmente afectados. Sí que recibimos llamadas de políticos, pero siempre con la mejor de las intenciones, como padres y madres que se sentían uno más de nosotros.

¿Hay más carencias, tanto sanitarias como de infraestructuras, en los servicios indispensables a los que tienen derecho los niños y las niñas de Cieza?

Como he comentado antes, los objetivos de esta reivindicación son muy claros y se orientan hacíamos dos peticiones al SMS: una mejora en la gestión de citas y en el equipo especializado en Pediatría en los centros de atención primaria. Y otra orientada hacia el restablecimiento del servicio de Pediatría del Hospital Vega Lorenzo Guirao de Cieza. Y es que creemos que es necesario y urgente que los centros de salud del municipio de Cieza se replanteen su gestión y cuenten con un equipo médico especializado en Pediatría en Atención Primaria de calidad con el fin de poder proporcionar una asistencia eficiente, humanizada y próxima a los niños y a sus familias. Luchamos, por lo tanto, por un servicio de Pediatría gestionado por un equipo especializado en los centros de Atención Primaria y un servicio de urgencias pediátricas en el Hospital Vega Lorenzo Guirao de Cieza. Sin embargo, no hay que olvidar que las carencias del hospital de Cieza y de los centros de salud son un listado enorme, y este listado lo gestiona desde hace muchos años la Plataforma Pro-Hospital de Cieza; tales como servicios de Radiología y Ginecología de urgencia, servicios de diálisis y transporte.

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los padres y madres para alcanzar su objetivo?

Hasta el final, y el final es la implantación completa de nuestras peticiones. No nos vale un parche, no nos vale la solución a medias. Vamos a salir a la calle, vamos a gritar y nos van a ver y oír. El pueblo ha estado a la sombra demasiado tiempo y esto es un servicio para el pueblo. Por lo que somos los ciudadanos quienes debemos hablar. ¡Ya está bien! Estamos cansados y vamos a ir a por todas. ¡Nos vamos a la calle, a manifestarnos! En los últimos días hemos escuchado como intentaban convencernos de que el servicio que tenemos actualmente es de calidad. No, no lo es. Si existía un servicio, con un circuito propio, con camas, con cunas de observación con materiales especializados para atender a niños, ¿por qué no se restablece? No queremos las cosas a medias, queremos los servicios de calidad y eso implica que no nos vale lo que actualmente hay. Si no, créeme, no estaríamos aquí hoy.