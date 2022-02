El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, acudirá este miércoles a la manifestación convocada en Murcia por las organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones de productores y exportadores y sindicatos de regantes porque sus reivindicaciones "son legítimas".

Durante un acto en Lorca, antes de desplazarse a la protesta, Mateos ha dicho a los periodistas que "estar solo con la pancarta no sirve de mucho", pero ha opinado que el gesto servirá para que el sector primario sepa que "el PSOE está con el campo".

El alcalde socialista ha opinado que al campo se le auxilia "ayudándolo a adaptarse a toda la normativa medioambiental y a las exigencias impuestas por la Unión Europea y "no solo con mensajes catastrofistas y con pancartas".

Ha hecho un "llamamiento a todas las fuerzas políticas para que tomen nota de lo que pasó en Lorca" cuando un grupo de ganaderos contrarios a una norma municipal de granjas asaltó el pleno del ayuntamiento el 31 de enero.

"Que no se manipule, que no se desinforme, que no se creen bulos, porque con eso no se llega a ningún lado", ha argumentado el alcalde, que apuesta por mantener "una comunicación directa con el sector y por ayudarle con los costes de producción y con la diferencia de precios de origen y los de venta al consumo".

Del recinto ferial del Huerto de la Rueda partieron a primera hora de la mañana tres autobuses con agricultores fletados por COAG y la cooperativa Alimer para sumarse a la manifestación y desde el polígono industrial de La Hoya una caravana de tractores con destino a la protesta de Murcia.