La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, y la concejala del área, María Quílez, han presentado esta mañana las visitas guiadas programadas en el municipio para el primer semestre del año. La primera de ellas se lleva a cabo en la matinal de este domingo con destino el Castillo.

El pasado año se organizaron 36, todas a partir del mes de abril, con la participación de más de 700 personas

"Se trata de más de una veintena de citas que enseñarán el patrimonio histórico, cultural y natural del municipio en diferentes fechas y modalidades”, han explicado. Se han preparado visitas también en versión nocturna o temática, como la Ruta Nazarena, Jumilla del Renacimiento, así como salidas a Coimbra y la Sierra de la Pedrera.

Para más información y reservas se debe contactar con la Oficina de Turismo mediante su web www.jumillaturismo.es o al teléfono 968 780237.

Mejoran las cifras con respecto al año anterior

Durante el pasado año 2021, la Concejalía de Turismo organizó un total de 36 visitas guiadas, todas ellas a partir de abril, ya que en los tres primeros meses del año no se llevó a cabo ninguna por las restricciones motivadas por la pandemia. Disfrutaron de las mismas un total de 714 personas. Los destinos fueron el Castillo, el Casco Antiguo, el Cementerio, el yacimiento íbero de Coimbra, la Hoya de la Sima, las sierras de El Carche y la Pedrera y las pisadas fósiles. En dos de ellas contó con la colaboración de monitores del Grupo Hinneni.

Las cifras de visitas registradas en los diferentes recursos turísticos del municipio han mejorado en 2021 con respecto a 2020, pero todavía no alcanzan las anteriores a la pandemia, ya que las visitas se están realizando en grupos reducidos y adaptadas a las diferentes normativas sanitarias que se han ido estableciendo en cada momento.

La Concejalía de Turismo ya tiene abiertas las reservas de las cuatro visitas guiadas programadas para el próximo mes de marzo.

Para el sábado 5 se ha preparado una visita nocturna al Casco Antiguo, con entrada al Museo Arqueológico Municipal Jerónimo Molina. Los domingos 13 y 20 habrá oportunidad de visitar el poblado íbero de Coimbra del Barranco Ancho. Estas visitas se inician a las 9.00 horas, teniendo como punto de encuentro el aparcamiento de la Piscina Cubierta. El mes se cerrará con una visita a la Sierra de la Pedrera el domingo 27 de marzo.

Antes de estas visitas guiadas de marzo, todavía resta por llevarse a cabo la última de las programadas en febrero. Para el sábado 26 hay preparado una ruta por el Casco Antiguo, en este caso con entrada a la Iglesia Mayor de Santiago (3 euros).

Las reservas se pueden hacer en la Oficina de Turismo (968 780 237) o bien mediante las web www.jumillaturismo.es o www.murciaturistica.es.

‘Martirio Alba’ y ‘Las aventuras de Bruno y Estela’, citas para este fin de semana en el Teatro Vico

Para el próximo fin de semana del 19 y 20 de febrero la programación del Teatro Vico tiene preparadas dos nuevas citas.

La obra del sábado es el último montaje teatral del jumillano Quino Tomás y la del domingo está destinada al público infantil

El sábado se representa ‘Martirio Alba’, una de las obras destacadas del primer cuatrimestre de 2022. Se trata del último montaje teatral del jumillano Quino Tomás Pérez, una continuación de la popular obra de Lorca ‘La Casa de Bernarda Alba’ a través de Martirio. Una mezcla entre la danza y el teatro, adaptada al mundo contemporáneo mediante una historia que se puede ver reflejada en la actualidad. Un trabajo que se lleva preparando durante los últimos cuatro años y cuya gira a nivel nacional se iniciará en Jumilla.

Dará comienzo a las 20.00 horas y las entradas tienen un coste de 8, 6 y 3 euros.

La obra del domingo está destinada al público infantil y llega al Teatro Vico a través del Circuito Profesional AAEE y Música Región de Murcia. ‘Las aventuras de Bruno y Estela’, de la compañía Pupaclown, comienza con Bruno, que no para de llamar al timbre de su vecina Estela. Tiene una noticia que darle: por fin ha nacido su hermanito, así que van los dos muy contentos a enseñarle juguetes, pero cuando se acercan a la habitación llora. Al día siguiente lo intentan de puntillas, para que no les oiga, pero vuelve a llorar. Necesitan un plan para conseguir que el hermanito también se ría. A Bruno se le acaba de ocurrir una idea un poco loca: meterse dentro del bebé y quitarle las cosas que le hacen llorar. Pero no va a ser tan fácil conseguirlo.

El horario de inicio es las 18.00 horas y las entradas tienen un precio de 5 euros.

Las entradas tanto para estas dos actuaciones como para el resto programadas se pueden adquirir online en reservas.jumilla.org o en taquilla los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas, así como desde dos horas antes de cada espectáculo.