El Consistorio recibió en 2010 una subvención para el fomento del sector comercial de la avenida de Jerónimo Santa Fe que fue “cobrada y gastada para otros fines y que nunca se justificó”, estando gobernando el Partido Popular. Así lo denunciaban este lunes el vicealcalde y concejal de Economía, Francisco Morales, y el edil de Contratación y Servicios Jurídicos, Isidro Abellán Chicano, que recordaban que entonces estaba gobernando el Partido Popular.

Ambos ediles subrayaban que el Ayuntamiento deberá devolver 104.402,59 euros de unas ayudas a Corporaciones Locales de la Región de Murcia que se convocaron en 2009. “El objeto de esta subvención era la mejora de infraestructuras del área comercial Jerónimo Santa Fe”, señalaba el edil de Economía.

En la orden de concesión, se obligaba al Ayuntamiento a justificarla, “pero no se justificó cantidad alguna. En 2011, concluía el plazo para justificar la inversión. Pero es que, además se amplió este plazo hasta el 31 de diciembre de 2015”, recalcaba Abellán. Y Morales añadía que “ahora, en 2022, nos vemos obligados a pagar esta cantidad monetaria al Gobierno regional debido a que ésta fue recibida y gastada en su día, pero no justificada”.

Curiosamente -detallaba Morales, también edil de Comercio- “el presupuesto prorrogado de la Concejalía es de 20.000 euros en gasto corriente. Tenemos, por tanto, que devolver más de cinco veces nuestro presupuesto o, lo que es lo mismo, cinco años del presupuesto de Comercio y que acarrearía, por ejemplo, no poder realizar acciones de dinamización comercial durante los próximos cinco años”.

“No se gastó en otra cosa”

El concejal popular Ángel Ramón Meca Ruzafa calificaba de “patética mentira” las críticas vertidas por los dos ediles del equipo de Gobierno y aseguraba que “no fue necesario gastar ese dinero, porque la mejora de la iluminación se incluyó en el arreglo integral de esta calle”. El edil insistía en que la subvención se obtuvo a finales de 2010. “Pocos meses después Lorca sufrió un terremoto. Para reparar Jerónimo Santa Fe obtuvimos otra vía de financiación, a través de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que también incluía la mejora de la iluminación de esta calle”.

La ayuda, indicaba Meca Ruzafa, “era finalista y no se gastó en otra cosa, por lo que Lorca no ha perdido ni un solo céntimo, solo se devuelve la cantidad no gastada correspondiente a una obra que se pudo ejecutar porque conseguimos otra vía de financiación”.