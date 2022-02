«Algunos partidos están calentando la temperatura de las zonas agrícolas y las utilizan estratégicamente», asegura la eurodiputada del PSOE, Clara Aguilera, en alusión al asalto de un grupo de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca. Considera «absolutamente deleznable» que la agricultura se utilice de forma partidista.

Añade que lo sucedido en Lorca es «injustificable» y espera que los culpables de «atentar e impedir que se celebre un pleno», como sucedió en Lorca, «lo paguen, para que sea un ejemplo y no se produzca más».

Aguilera considera que la derecha y ultraderecha son «responsables de utilizar estratégicamente y de forma partidista» la agricultura y ganadería, y pone como ejemplo la campaña electoral de Castilla y León. Para la eurodiputada, esa utilización «no beneficia a los sectores agrícolas y no va a ayudar en nada».

«Me sorprende cuando algún compañero diputado de algún grupo de la derecha o de la extrema derecha aquí (en el Parlamento Europeo) viene a hablar de solucionar las cosas y culpa de todo absolutamente, de lo que tiene que ver y de lo que no, al presidente Sánchez. Bueno, vamos a no hacer bromas con la agricultura y, desde luego, a no generar un caldo de cultivo para provocar agitación», expone.

En cuanto a las declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas, Aguilera afirma que el ministro «se ha equivocado» y «no sabe si es activista de una ONG o miembro de un gobierno».

«Hay un modelo de ganadería intensiva y otro extensiva, ambos son legales y están regulados», dice y precisa que el ganadero español «es un ejemplo» y «ha avanzado mucho en la lucha para eliminar antibióticos de uso habitual en la ganadería y está mejorando mucho todos los sistemas para alcanzar una mayor sostenibilidad y bienestar animal».

La nueva PAC

En enero, la Política Agrícola Común (PAC) cumplió sesenta años y la eurodiputada recuerda que para el campo español «era un sueño entrar en la Unión Europea».

En sesenta años han cambiado las prioridades de la PAC y explica que ahora hay «una gran demanda por proteger el medio ambiente y está evolucionando a que se subvencione a agricultores y ganaderos que apoyen las medidas contra el cambio climático».

Aguilera cree que las exigencias medioambientales de la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023, serán asumibles para los agricultores y ganaderos españoles.