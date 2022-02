No están dispuestos a que se “criminalice” a los ganaderos y aseguran no entender la “contundencia” que se está aplicando en Lorca y no en Jumilla “cuando los sucesos ocurridos en esa población fueron de un calibre mucho mayor”. Así se manifestaban este viernes los ediles de Vox, María del Carmen Menduiña y José Martínez, que afirmaban estar dispuesto a declarar sobre el asalto ocurrido este lunes al Centro de Desarrollo Local donde debía celebrarse un Pleno “para contar lo que vivimos”.

Reclamaban la presencia del que consideran “único actor” que no ha dado su opinión, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. “Han planteado nuevos condicionantes y ponen como excusa la situación del Mar Menor, pero hay mucho más, porque se habla de carreteras y del impacto paisajístico, que nos parece sujetivo y que puede terminar con la ganadería”, afirmaba Martínez. 14 Criticaban el trato que se está dando “a cuatro ganaderos arrepentidos” y recordaban que en Jumilla no se actuó con la contundencia que se está haciendo estos días. “Asaltaron la comisaría y el cuartel de la policía, hubo daños en vehículos y hasta se agredió a algún policía, pero no oímos entonces al delegado del Gobierno pedir contundencia”, insistía Martínez. El relato que estos días se está contando, apuntaba Menduiña, “es muy diferente al que yo viví. No se dice la verdad desde principio a fin” y añadía que hubo personas que crisparon los ánimos de los manifestantes, por lo que reclamó que les dejen contar su relato sobre el ‘asalto’, a la vez que reiteraba que “es vergonzoso que se llame a los ganaderos a declarar”. Siete concejales del PP y Vox acudieron a la reunión de los ganaderos donde se ‘orquestó’ todo Estos días, argumentaban, han podido hablar con los ganaderos que se muestran “desconcertados e indignados”. Y señalaban que “contra esos ganaderos también se dijeron cosas”. Ambos se referían al mundo rural que indicaban “está compuesto por granjas, colegios, consultorios médicos… Si te vas al campo ya sabes que vas a oír pájaros, vacas o un tractor haciendo movimientos de tierra”. Y alertaban de que hay muchas casas que fueron construidas junto a granjas. “Los núcleos urbanos van creciendo y una ganadería que estaba antes a una distancia, ahora lo está a menos. Muchos se han construido casas de fin de semana en el campo. Con el tiempo, las han mejorado y convertido en primera residencia. Estaban junto a explotaciones ganaderas que, ahora, molestan. Hay que tener en cuenta todos esos condicionantes”, recalcaba Martínez. Concluían que seguirán apoyando al sector ganadero “hasta sus últimas consecuencias”.