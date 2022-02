Nunca antes se había pedido con tanta contundencia la dimisión de ningún miembro de la corporación municipal de Lorca. Y menos, la del líder de la oposición. Hasta tres formaciones políticas, PSOE, Podemos e Izquierda Unida-Verdes reclamaban este martes la dimisión del presidente del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar. La portavoz de los socialistas lorquinos, Isabel Casalduero, lo hacía por “no condenar con contundencia y justificar el asalto perpetrado por un grupo de manifestantes del sector porcino en Lorca”.

La concejal de Fomento insistía en que Gil Jódar “debe dimitir, y si no lo hace pedimos a otro lorquino, al presidente regional Fernando López Miras, al que debe dolerle su pueblo y deben dolerle las imágenes que todos vimos ayer como al que más, que tome cartas en el asunto y le obligue a dejar su cargo de portavoz de manera inmediata”.

Casalduero pedía que “de forma explícita y contundente PP y Vox condenen los hechos ocurridos ayer”. Y ponía énfasis en el portavoz del Partido Popular, “el máximo representante de la oposición en nuestra ciudad y que representa a tantos lorquinos, el exalcalde de nuestro municipio, ha sido incapaz de condenar con contundencia los ataques que sufrió ayer el Pleno por unos desalmados que intentaron coaccionar a los representantes del Gobierno municipal mediante un ataque que es un ataque a nuestra democracia”.

La edil señalaba que las muestras de apoyo y condena han llegado desde compañeros socialistas, pero también de cargos populares como las alcaldesas de Cartagena y Puerto Lumbreras, el consejero de Ganadería o el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. “Muestras en las que se pone de manifiesto que el amor por la libertad y el respeto a las instituciones no tiene color político”.

Por último, manifestaba con contundencia que el Partido Socialista “apoya y siempre ha apoyado al sector porcino, uno de los principales motores económicos de nuestro municipio y rechazamos cualquier intento de criminalización al sector por culpa de un grupo violento que, evidentemente, no los representa en absoluto ni como profesionales del sector ni como personas”.

El líder de la oposición, Fulgencio Gil Jódar, durante la comparecencia que realizaba este martes mostraba los dos periódicos de tirada regional. En ellos, había marcado los párrafos que hacían alusión a las manifestaciones de condena que hizo ayer poco después del asalto. Tras conocer que Casalduero había pedido su dimisión contestaba: “Lo primero que me pregunto es si la señora Casalduero no lee la prensa, porque aquí en LA OPINIÓN pone que ‘el PP rechaza los altercados’. Entonces, esta señora, que lea la prensa y si no, que dimita ella por mentirosa y cobarde”.