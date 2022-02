La mayor parte de los ‘cabecillas’ que asaltaron el Centro de Desarrollo Local donde este lunes estaba previsto que se celebrara el Pleno para debatir sobre los cebaderos del municipio habrían comenzado a ‘cantar’. Pero no lo han hecho ante la policía, sino a medios de comunicación que han cotejado las fotos captadas durante el altercado de este lunes y otras instantáneas que han protagonizado en los últimos meses. Es el caso de Pedro Giner, un quesero artesano de Lorca, que reconocía haber sido uno de los que encabezaron el asalto.

El ganadero Pedro Gine ha pedido este martes disculpas públicas a las autoridades y se ha lamentado por "tomar una vía que no era la aconsejable" para canalizar su protesta. En declaraciones a Efe, el ganadero, que tiene una granja de cabras de leche y es copropietario de una quesería familiar que acumula varios premios, ha dicho 24 horas después de los incidentes: "Lo que hicimos no estuvo bien".

Giner se ha disculpado con los concejales y la Policía Local "porque esa no es forma de actuar para un ganadero", aunque ha considerado que hubo "detonantes" que precipitaron esos acontecimientos violentos.

Uno de ellos fue la "crispación" que desde hace meses afecta al sector ganadero, por la subida del precio de los piensos o de la electricidad, a la que se sumó, como un nuevo ingrediente, la posibilidad de que se regularan medidas restrictivas para las granjas.

La "desinformación" sobre lo que ocurría dentro en el pleno municipal mientras los ganaderos se manifestaban en la calle hizo que "tras una hora y media de espera", un grupo de manifestantes "decidiéramos subir" para ver el debate sin la intención "de hacer daño a nadie".

El ganadero ha tratado de comunicarse telefónicamente con el alcalde, Diego José Mateos, para "pedirle disculpas personalmente" por lo ocurrido, aunque no lo ha conseguido. Sobre las consecuencias penales que podrían tener su participación en el asalto, ha dicho que desconoce lo que puede ocurrir a partir de su reconocimiento público de los hechos.

Pedro Giner argumentab además a la Cadena Ser que lamentaba haber acudido y que fue desinformado a la manifestación. “Nos dijeron unas cosas que no coincidía con la realidad”, admitía. Parece que no es el único que en las últimas horas reconocía haber participado del asalto. Alguno más habría consultado los atenuantes que podría reportarle entregarse en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, aunque este requerimiento ya no sería válido porque el juez de guardia recibió anoche las diligencias de todo lo sucedido en el Centro de Desarrollo Local.

Los que probablemente acudirán a comisaría en las próximas horas serán los agentes de la Policía Local que se encontraban en el interior del CDL. Su relato sobre lo ocurrido durante la jornada de ayer es primordial. Sus declaraciones formarán parte de las diligencias en las que trabajan Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y juzgado.