La mayor parte de los ‘cabecillas’ que asaltaron el Centro de Desarrollo Local donde este lunes estaba previsto que se celebrara el Pleno para debatir sobre los cebaderos del municipio habrían comenzado a ‘cantar’. Pero no lo han hecho ante la policía, sino a medios de comunicación que han cotejado las fotos captadas durante el altercado de este lunes y otras instantáneas que han protagonizado en los últimos meses. Es el caso de Pedro Giner, un quesero artesano de Lorca, que reconocía en declaraciones a Radio Murcia de la Cadena SER haber sido uno de los que encabezaron el asalto.

El hombre, que fue noticia hace unos meses por lograr un premio del ‘World Cheese Awards’, uno de los ‘óscar’ del queso lamentaba profundamente lo sucedido: “Me da vergüenza ajena”, reconocía ante los micrófonos. Precisamente el joven aparece en un vídeo que grabó LA OPINIÓN este lunes. En él, se le ve logrando esquivar uno de los controles policiales de la escalera del Centro de Desarrollo Local y más tarde llegando al pasillo de la cuarta planta donde se celebraba la reunión entre el alcalde, Diego José Mateos y empresarios del sector ganadero, y la sala de plenos, donde se encontraba gran parte de la corporación municipal.

El quesero argumentaba a la emisora de radio que lamentaba haber acudido y que fue desinformado a la manifestación. “Nos dijeron unas cosas que no coincidía con la realidad”, admitía. Parece que no es el único que en las últimas horas reconocía haber participado del asalto. Alguno más habría consultado los atenuantes que podría reportarle entregarse en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, aunque este requerimiento ya no sería válido porque el juez de guardia recibió anoche las diligencias de todo lo sucedido en el Centro de Desarrollo Local.

Los que probablemente acudirán a comisaría en las próximas horas serán los agentes de la Policía Local que se encontraban en el interior del CDL. Su relato sobre lo ocurrido durante la jornada de ayer es primordial. Sus declaraciones formarán parte de las diligencias en las que trabajan Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y juzgado.