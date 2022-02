El municipio de Cehegín ha recibido la visita de una Delegación de Azerbaiyán del proyecto EUROPEAID Improved Support to Entrepreneurial Development in Rural Areas of Azerbaijan que coordina el CTNC con socios de Turquía, Azerbaiyán y Rumanía.

La Delegación ha estado formada por diez personas, entre ellas representantes de los Ministerios de Economía y de Agricultura, la Agencia de Desarrollo de la Pyme de Azerbaiyán y la Asociación de Mujeres Emprendedoras. El objetivo de la misma ha sido ver actuaciones desarrolladas en la localidad, centradas sobre todo en turismo rural, donde Cehegín es un ejemplo regional en este tema. Han sido recibidos, en un primer momento, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, por el Alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya, acompañado de la Primera Teniente de Alcalde, Alicia del Amor, y concejal de Turismo, así como miembros del Equipo de Gobierno. Tras esta bienvenida esa comitiva a realizado una visita guiada por el Casco Antiguo de Cehegín y, posteriomente, han estado presentes en el Centro de Promoción Económica del Coso, donde se ha explicado lo que es el Vivero de Empresas el Centro de Mujeres e Igualdad, terminando este encuentro en la Escuela del Vino, donde los técnicos municipales han explicado el desarrollo del turismo rural en la zona del noroeste y concretamente en Cehegín, con las distintas experiencias de actuaciones realizadas. El Alcalde ha destacado el alcance de imagen turística que representan estas visitas y ha mostrado la satisfacción por el interés mostrado por esta Delegación que sirve de referencia y como ejemplo del trabajo de colaboración “que podemos desarrollar a la hora de poner en marcha iniciativas dirigidas a la promoción turística”.