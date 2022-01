Rita Maestre nació en Madrid al igual que su hermana María, su padre (Julio Maestre) y sus tíos, Eloy (autor del libro Madrileños en Ricote), Javier, José Ramón, Rosa y Luis, pero a todos ellos les une un vínculo muy especial con este hermoso rincón murciano.

Es politóloga, política y activista, y actualmente concejala en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerce como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid.

Reconozco que no conocía sus raíces ricoteñas, ¿visita el pueblo con frecuencia?

Todas las navidades voy a pasarlas a Ricote. Aunque mi abuela Rita (Rita Avilés Gómez) murió hace unos diez años, mantenemos la casa familiar que está cerca de la plaza y nos juntamos allí con todos mis tíos y mis primos. Como mínimo, todas las navidades voy. Además, como la casa es grande, también he aprovechado en alguna ocasión para ir con amigos a pasar unos días.

Qué bonita esa sensación de tener como nexo de unión Ricote.

Es un punto de encuentro familiar imprescindible todos los años, hacemos miles de kilómetros para encontrarnos en el pueblo. Tengo un tío que vive en Canarias desde hace treinta años y cuando lo veo es en Ricote; mi primo vive en Berlín y cuando puede se viene también. Además, tenemos un conjunto de tradiciones que repetimos todos los años, como ir a por almendras y después sentarnos en la mesa de la cocina de mi abuela, que es muy grande, y hacer una cadena para partirlas y separarlas en cubos.

Luego nos llevamos cada uno nuestro medio kilo de almendras a casa. También vamos al monte a buscar fósiles, subimos al castillo, vamos otro día a Archena, algunos años también hemos ido a comer con nuestros primos segundos... Son tradiciones que todos los años repetimos con los que podemos juntarnos en Ricote. No concibo la Navidad sin pasar por Ricote. A veces somos tantos los que nos juntamos que tenemos que repartirnos en casa de otros primos segundos para dormir.

¿Se considera una buena embajadora del pueblo?

Mi familia y yo hacemos mucha apología de Ricote; el pueblo más bonito de la Región de Murcia. Todos mis tíos tienen un vínculo muy fuerte con Ricote. Vivieron allí y después se fueron a Madrid. Nosotros íbamos mucho cuando mi hermana y yo éramos pequeñas. Cuando vamos ahora, más mayores, visitamos también Archena, Cieza o Murcia, pero yo el vínculo lo tengo directamente con Ricote.

¿Tiene algún recuerdo de las fiestas de San Sebastián?

De pequeña sí que he vivido alguna vez las fiestas en el pueblo, pero después siempre me ha coincidido con épocas de trabajo y justo después de las vacaciones de Navidad y ya no he podido ir. Tengo pocos recuerdos de las fiestas, la verdad, quizá los calendarios de mi abuela con un San Sebastián enorme en la cocina. Recuerdo más los veranos, ya que pasábamos dos o tres semanas en el pueblo cuando nos dejaban a mi hermana y a mí con mi abuela.

Imagino que un verano muy distinto comparado al de Madrid, ¿le gustaba?

Sí, lo recuerdo con mucho cariño. Pasábamos el día en la calle jugando; tengo ese recuerdo de andar solas por la calle, que es algo que no sucede en Madrid cuando tienes ocho años. Salíamos a la calle y mi abuela no se preocupaba porque sabía que las vecinas nos estaban viendo en la plaza jugando. Esa sensación de libertad, de disfrutar los pueblos y las calles de una forma tan distinta a la ciudad, que cuando eres pequeño te llevan sujeto porque te pueden pasar un montón de cosas malas todo el rato. Allí no. Recuerdo también el cine de verano donde mi hermana y yo vimos Tesis con ocho años una tarde que le picaron las avispas porque se sentó encima de un panal.

¿Quién sería su persona de referencia en el pueblo?

Mi abuela Rita, sin duda. Era una persona muy conocida en el pueblo, una mujer muy especial con muchísima personalidad, muy divertida y muy inteligente. Para mí es un orgullo ser su nieta y llamarme como ella, me siento muy identificada con ella. Tenía una personalidad muy por los demás, nos cuidaba mucho a todos, estaba siempre muy pendiente de crear comunidad entre nosotros. Mi abuela, que también tenía mucha mala leche (todo hay que decirlo), era una mujer excepcional.

¿Qué se puede hacer desde las instituciones para que Ricote sea un pueblo en el que la juventud quiera vivir?

Lo más importante para que haya futuro es que haya trabajo. La gente se queda cuando puede trabajar en cosas que le apetece o interesa y si tiene alternativas de ocio y diversión, pero es que hacer esto realidad no es nada fácil. Me parece bastante más difícil ser alcalde o alcaldesa de un pueblo pequeño teniendo muy pocos recursos para poder trabajar que ser alcalde o alcaldesa de la ciudad de Madrid, donde tienes mucha más capacidad para poder hacer mil cosas. Los gobiernos de los pueblos pequeños tienen que hacer casi de todo con casi nada.