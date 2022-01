En la villa de Ricote, en diez y ocho del mes de diciembre de mil seiscientos noventa y tres años, el Sr. Ldo. D. Alonso de la Flor y Cañamero, del hábito de Santiago, Vicario Visitador de la villa de Aledo y Totana y demás de su partido por Autoridad Apostólica y Real, estando de visita en esta villa y en la Iglesia del señor san Sebastián, parroquial de ella, y en la misa mayor que en ella se celebró se leyó el edicto de pecados públicos y acabada, Su Merced visitó dicho tabernáculo del Santísimo Sacramento y se halló el vaso quebrado con una fisura por el suelo de forma que se pueden salir las partículas por lo que Su Merced condenó al Ldo. José de Oyos, cura de dicha parroquial proceda a su distribución y se revisaron los óleos y pila bautismal, altares y aras y se halló con decencia de lo que de ello doy fe.

La dicha Iglesia parroquial se compone de una nave con tres arcadas, la techumbre de madera de pino muy deteriorada, tiene su capilla mayor abovedada el media naranja con su linterna, en su altar mayor hay un retablo pequeño en la tabla, dorado, muy antiguo, y en él están dos imágenes de talla, la una de Nuestra Señora y la otra del señor san Sebastián, y dentro de dicha Iglesia capilla mayor al lado de la epístola está la sacristía que su cobertura es de cuartones y revoltones y está muy deteriorada, de forma que se necesita cubrir de nuevo, al lado del evangelio, en la nave de dicha Iglesia, hay un crucifijo de cuerpo entero, con dos velos, uno de gasa y otro de tafetán sencillo, al dicho lado hay una capilla de Nuestra Señora del Rosario y en dicha capilla está la pila bautismal, es de piedra labrada y dicha capilla necesita de aderezo por habérsele abierto diferentes rajas, tiene su coro en el alto, donde hay un órgano mediano, no tiene escalera dicho coro y se sube a él por una de madera y la pared que está al lado de la puerta del medio día no está acabada de hacer, que le falta una vara para cerrar al tejado y el suelo de dicho coro quedó de cuartones y revoltones está muy deteriorado , al lado de la epístola en dicha nave hay otra capilla de Nuestra Señora de la Asunción, donde está la imagen de Nuestra Señora y un cuadro de Nuestra Señora con su marco dorado, la torre de dicha Iglesia es su obra de mampostería , no está a acabada porque le falta el último tercio y hacerle las escaleras y enlucirla, tiene la dicha Iglesia su cementerio ancho delante, el tejado de toda la nave está deteriorado y necesita de mucho arreglo.