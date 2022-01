- El día 1, la primera vez, desde que me recuerdo, que no veo el Concierto de Eurovisión. Y, máxime, desde que murió Pelegrín, mí íntimo y adorado amigo, del que era incondicional, que me lo tomo, como una rendida muestra de fidelidad a su insigne figura. No en balde, ha sido una de las personas más importantes en mi vida; y lo seguirá siendo. Pero, como suele decirse, el hombre propone y Dios dispone. Esa misma mañana, me llamaron urgentemente de la Administración de nuestra casa en Murcia (Elmur, S. Coop ) ¡imagínense el susto y en un día tan señalado! Comunicándonos que el vecino de abajo, les había llamado, alarmado, diciéndoles que había oído ruidos muy extraños, en nuestro domicilio particular, temiéndose lo peor. Llámese robo, “okupación”, o cualquier otra catástrofe, en los tiempos que corren, que nos tuvo todo el tiempo en un ¡ay!, con lloros y gemidos de angustia, para exportar. Y que, luego, hechas las averiguaciones oportunas, todo quedó en una falsa alarma, afortunadamente. Pero con tanto lío y afligimiento, al final, se nos fue el santo al cielo, y nos quedamos sin oír tan gratos sones. Y, como no, sin la consabida y pegadiza Marcha Radetzky, de Johann Strauss, de 1848 ¡Otra vez será!

- El día 2 de enero, fallece un montañero al caer desde 30 metros cuando escalaba en Ricote. El hombre de 62 años y natural de Lorca, trasladado en helicóptero a La Arrixaca, murió por las graves lesiones sufridas tras precipitarse en el paraje del Peñón.

- El Estrecho del Solvente, ubicado en el término municipal de Ojós que fue declarado el pasado 10 de diciembre Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Sitio Histórico, por el Consejo de Gobierno, ya cuenta con señalación propia. Acción llevada a cabo por la asociación cultural La Carraíla, a través del proyecto Legado Vivo. (Día 7)

- Tal como se venía anunciando, a bombo y platillo, se cumplen las expectativas suscitadas, y el día 15 de enero, prospera la moción de censura, presentada por el PSOE, con el apoyo de Somos Región, pasando a ocupar la alcaldía, Rubén Carrasco Miñano, 2º de la lista del PSOE, en sustitución de su actual titular, Rafael Guillamón Moreno, del PP.

En un acto muy movido y lleno de reproches y en el que se dieron las siguientes particularidades: Empezó más tarde de la hora convocada, trasladándose su celebración al salón de actos del nuevo Ayuntamiento, en lugar del salón de Plenos, del Palacio Álvarez-Castellanos, donde estaba previsto, para que hubiese más audiencia.

Al final, votaron a favor de la moción de censura, los 3 concejales presentes del PSOE, Ana María Aroca Molina, Rubén Carrasco Miñano y Joaquina España Miñano, (no compareciendo la 3ª de la lista, María del Carmen Yepes Torrano, afectada por coronavirus), más la representante de Somos Región, María Victoria Martínez Lajarín y, la gran sorpresa, el concejal no adscrito, originario del PP, Francisco Javier Guillamón Gonzalez (cinco en total). Se abstuvo el edil de Ciudadanos, Francisco Turpín García y votaron en contra, los dos únicos concejales del PP, Rafael Guillamón Moreno y Nieves Garrido Guillamón.

Al socaire, de este gran cambio de aires político, a nivel municipal, visitaron la localidad muchos curiosos y, sobre todo, representantes de las distintas formaciones en liza. Entre, las que pudimos advertir, la presencia de Miguel Ángel Miralles, secretario general del PP, Patricia Fernández, alcaldesa de Archena y de Victor Manuel López, regidor de Ulea. Así como la presidenta de Somos Región, Pilar García Santos y la edil en Blanca, María Luisa Candel. Ya que, como acaba de comprobarse, la formación política, que inicialmente impulsara el expresidente, Alberto Garre, ha convertido el Valle de Ricote, en el último reducto de Somos Región. (Dia 15)

- El día 15, aparece en la portada de La Opinión, una espectacular foto de Israel Sánchez, con el siguiente texto: “Con ollas en la calle”; y “Los hosteleros protagonizan una nueva protesta y piden exenciones fiscales para superar la crisis”. En la que puede verse, al dueño del restaurante “El Sordo”, Jesús Ortega López, en la puerta del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno Regional, erigido en principal protagonista, como siempre, blandiendo dos grandes tapaderas de cocina, que hacía sonar como si fueran platillos. Y que ha dado la vuelta al mundo entero, a través de las agencias de prensa y redes sociales, apuntándose, un tanto más, en su brillante curriculum personal. Esta vez, como avispado publicista, concitando en su entorno todas las miradas.

-Y el día 20 de enero, el más grande del año, para todos nosotros, que siempre hemos esperado con tanta impaciencia; pero que, en esta ocasión aciaga ¡qué tristeza más grande! ¡Qué soledad…, Dios mío! Jamás, en nuestra vida, y son ya 84 años de largo peregrinar, nos hemos sentido más abatidos y desolados. Como sería, que nos trajeron a la memoria, aquellas palabras míticas, que le dijera Francesca a Dante, en el Canto quinto de “La Divina Comedia”. “No hay mayor dolor que rememorar el tiempo feliz en la desgracia”

A qué grado de bajonazo moral llegaríamos, que hasta llegó a suspenderse la celebración del Fervorín, que iba a pronunciar nuestra querida paisana, María Candel Echevarría.

Menos mal, que, ante tanta desgracia, como grave secuela de la maldita pandemia, y como siempre, desde hace 33 años (la edad de Cristo) hemos podido ser fieles a la cita, publicando el Especial de las Fiestas, un Extraordinario de 40 páginas, con no pocos sinsabores, donde se cuenta todo lo habido y por haber, y con un pregón de lujo, digno de un marco, titulado: “Cada veinte de enero…Ricote” de la mano de José Miguel Moreno Moreno, el zagal de Ambrosio, lo más bonito que se haya escrito nunca sobre la verdadera esencia de nuestro pueblo. Entregado gratuitamente a todos los lectores de La Opinión, a través de la Estanquera, nuestra admirada Carmen Gómez López, nominada “Ricoteña de año 2021”. Y especialmente indicado, para saborear tranquilamente en casa, a orillica de la lumbre, y sacarle todos sus matices. Yo, siempre que lo hago, termino llorando, de emoción…

Un auténtico bálsamo espiritual, para suplir tanto infortunio, que confiamos sea valorado adecuadamente por la población ¡Hasta siempre! Y como no, ¡Viva San Sebastián!

FEBRERO

- El día dos, el nuevo Alcalde de Ricote, Rubén Carrasco Miñano, es entrevistado en el diario La Verdad, por Jesús Yelo, con los siguientes titulares: “Lo personal no puede marcar el futuro de un pueblo”, No tengo dudas de que contaré con el apoyo de Somos Región en los Plenos, siempre que sea para mejora del municipio” y “Queremos incrementar el servicio de limpieza y actuar con firmeza contra los actos vandálicos”

- El Valle de Ricote comienza su “desbloqueo” tras la caída de contagios Los hosteleros de Ojós, Ulea y Villanueva podrán abrir de nuevo sus terrazas al 75% a partir de mañana y se permitirá la libre movilidad entre sus municipios ante la mejora de la situación epidemiológica (Día 2)

- Según información , aparecida el día 3, en el diario La Opinión, VOX reivindica el 2 de febrero como el “auténtico Día de la Región de Murcia”, porque se celebra el 755 aniversario de la Reconquista de la Taifa de Murcia”

Ya que tal día, como hoy, el 2 de febrero de 1266, nuestros antepasados conquistaron la Taifa de Murcia, señalando que la idea de la Reconquista fue, ante todo “un proyecto nacional, siempre presente en la conciencia colectiva, gracias a los Reyes Católicos que culminaron este gran proyecto de reconstrucción”

Anhelo que se hará público, “oficializando” su petición ante la Asamblea Regional y todos los Ayuntamientos de la Comunidad, pidiendo que el día 2 de febrero sea recordado como la verdadera fiesta oficial de la Región de Murcia.

- El día 9, y en la sección especializada de cine-televisión, el diario de La Opinión, dedica una página completa, a nuestro cantante local, por antonomasia, con los siguientes titulares: “El murciano Blas Cantó estrena sus dos canciones para Eurovisión 2021”; “Los seguidores del festival podrán votar entre “Memoria” y “Voy a quedarme”, hasta la decisiva gala en directo de TVE, que aún no tiene fecha y “De los dos temas, el artista ricoteño señala que uno “tiene mucho poder” y el otro “está cargado de emoción” Tenemos un problema. A la vista de los dos temas planteados, y el elogio encendido de cada uno de ellos, no sabemos por cual decantarnos abiertamente. De momento, lo vamos a dejar en tablas, y que sea lo que Dios quiera....

- El día 13, el cronista oficial de la Diócesis de Cartagena, Dimas Ortega López, que lo es a su vez de la Villa de Ricote, publica en el diario la Verdad (en la sección “ La Tribuna del Cronista”) un artículo titulado “Alfonso X y Murcia, octavo centenario” Con el siguiente sumario: “Hay que propiciar el reencuentro de la sociedad murciana con un rey que tanto le dio”. Últimamente no se prodiga mucho en los medios, pero sus colaboraciones son siempre magníficas, y que seguimos desde aquí con gran interés.

- Con la que está cayendo, el día 19, por la noche, se produjo un seísmo de 2,5 grados en la escala de Ritcher. El temblor tuvo su epicentro al noroeste de Ojós, a una profundidad de ocho kilómetros y se sintió en varias localidades del Valle de Ricote, con un canguelo de mil demonios. ¡Qué no cunda la alarma que, con los de Granada, a “motrollón”, ya tenemos bastante!

- El día 20, el diario La Opinión, publica un artículo, firmado por Alberto Sánchez, y al cual remitimos, con los siguientes titulares: “El abandono del campo pasa factura al Valle de Ricote”; “La mitad de las parcelas agrícolas disponibles es esta comarca no se cultivaron entre los años 2016 y 2019” y “La baja rentabilidad de las producciones y la competencia de la agricultura industrial, parte del problema”. Dicha información, para mayor atractivo del lector, se ilustra con una imagen panorámica, de esta demarcación territorial, con las localidades de Ricote y Blanca.

- El día 21 de febrero de 2021, menudo cabreo que nos cogimos todos los seguidores del programa televisivo “Pasapalabra”. Después de anunciarse por todos los medios, que ese día caería “el Rosco”, llegada la hora de la verdad, el patinazo fue monumental. Luego resultó que el concursante estrella de dicho espacio; Pablo Diaz, falló en la letra H, con la siguiente pregunta: “Militar cartaginés del siglo III a.C. apodado el Grande y partidario de la paz con Roma” (Hannón), dejando a su protagonista a las puertas de la gloria de los 1.294.000 euros de bote, tras los 170 programas y ocho meses respondiendo a los retos del presentador sevillano, Roberto Leal ¡Eso no se hace !

- El martes, día 23, se conmemora el 40 aniversario del fallido Golpe de Estado, de 1981, propiciado por Tejero. Un episodio, visto desde la distancia, tan esperpéntico, que repudia la conciencia de todo buen demócrata. Bueno, pues una semana antes, y muchos días después (si no se eterniza) varias provincias españolas, y sobre todo las catalanas, están siendo arrasadas, por hordas incontrolables, como signo de protesta, por la encarcelación del rapero, Pablo Hasél (que pretenden proclamar como el nuevo mártir de la libertad, como en 1909 se hiciera con Francisco Ferrer Guardia, pero nada más lejos de la realidad), a cuya circunstancia habría que poner, urgentemente, el mejor remedio; ¡si es que se puede!. Sobre todo, si el Gobierno de Coalición, primeramente, se pusiera de acuerdo sobre las medidas a adoptar. Hasta ahora claramente enfrentadas, lo que no deja de ser un sarcasmo. Mientras tanto, como no, habría que apelar al sentido común y a la verdadera libertad de expresión, con sentido crítico, sin quemar nuestras ciudades ni hacer barricadas espeluznantes. Y en su defecto, y como siempre, poner en práctica, lo que decía Evelyn Beatrice Hal (la biógrafa de Voltaire): “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” Yo, por mi parte, discrepancias al margen, con gente así, me apunto a la recomendación de Popper: “¡Intolerantes con la intolerancia!”

- Gran despliegue informativo, en toda España, sobre la actuación de Blas Cantó, en el programa “Destino Eurovisión”, emitido en directo, el pasado sábado, día 20, a partir de las diez de la noche, en la 1. Pero nos quedamos, con la reseña de La Opinión, más cercana y familiar, que lo destaca, con gran alarde tipográfico, y con los siguientes titulares: “El murciano Blas Cantó cantará “Voy a quedarme” en Eurovisión 2021”; “El artista de Ricote representará a España en la gala que se celebra el 22 de mayo”; “El público eligió la canción en un programa en directo en TVE”; “ Tiene todos los registros que existen en mí”, dijo Blas Cantó sobre este tema, que compuso en el confinamiento y “La canción elegida fue votada por el 58% de los “eurofans”, por delante de la otra candidata, “Memoria” (Día 22)

- El día 27, como todos los años, por estas mismas fechas, el diario La Opinión, dedica un Extraordinario Especial, a los pueblos de la Región, con el siguiente enunciado: “Extra Proyectos Municipales”, con media página referida al “nuestro” y con una fotografía, al pie del túnel del Salto de la Novia, con los alcaldes de Ojós y Ricote, acompañados del consejero de Fomento e Infraestrcturas, José Ramón Diez de Revenga, y con los siguientes titulares : “Ricote mejora la seguridad vial de sus carreteras”, “La Consejería de Fomento invierte 1,4 millones para reparar los daños de la DANA de 2019 en tres carreteras regionales, que discurren por los municipios de Abarán, Ojós y Ricote” y “Se instalan dispositivos de contención y sistemas de estabilización, vallas, barreras o bulones”

- La Comunidad y 16 municipios pasan a la ofensiva contra la despoblación. Preparan un plan con medidas en materia de empleo, vivienda y servicios básicos para evitar que el problema de la “España vaciada” alcance a la Región. Por lo que se ha sabido, a través de los distintos medios, en los últimos viente años, Ricote, Ojós, Ulea y Moratalla son los que han perdido más población. Así como, por otra parte, el municipio con mayor porcentaje de mayores de 55 años es Ojós, con un 56%, seguido de Ricote, con 52% y de Abanilla y Aledo con 48% (Día 28)

MARZO

- A falta de pan informativo local, buenas son tortas foráneas. En esta ocasión, para suplir dicha carencia, les recomiendo la lectura de un regocijante artículo de Enrique Nieto (publicado en el diario La Opinión el día 6) dentro de la sección “Pintando al fresco”, bajo el título “Una conversación al teléfono”. En la que se transcribe una charla de las Infantas, Helena y Cristina, antes de visitar a su padre, el rey emérito, en Abu Dabi, y el revuelo que ha organizado su vacunación , que es el despiporre ¡No se lo pierdan!.

- El día 6, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, tras su visita girada a la localidad, instó al Gobierno regional a que atendiera la propuesta formulada por el Ayuntamiento, y accediera a su petición, concediendo al mismo la propiedad del Albergue de La Calera, que se encuentra en desuso y abandonado desde hace tiempo: Por su parte, y como respuesta al líder socialista, el secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del PP en la Región de Murcia, Jesús Cano, ha manifestado que igual ofrecimiento ya se le hizo a la Corporación municipal , hace un par de años, sin respuesta al día de la fecha. Por otro lado, y como anécdota muy curiosa, ha llamado mucho la atención a los medios, que por ir a Ricote ese mismo día, precisamente, Diego Conesa, no asistiese a la inauguración de la autovía del Reguerón, que contaba incluso con la presencia de su correlegionario y secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, casi nada. Por cierto, que su jefe de gabinete, es nuestro paisano, Francisco Ferrer Moreno.

- ¡Donde las dan las toman!. Vaya revuelo que se ha organizado en Murcia esta semana (entre el 8 y el 14 de marzo). PSOE y Ciudadanos han presentado sendas mociones de censura, para desbancar de la Presidencia de la Comunidad y del Ayuntamiento de Murcia, al PP. Con la pretensión de que este impacto mediático, afecte a otras Comunidades y Ayuntamientos de toda España. Pero, de momento, solo ha repercutido en la de Madrid, que ha convocado para el próximo 4 de mayo, elecciones anticipadas en la capital del Reino. Y aquí, que es lo nos afecta, una de dichas mociones de censura, ha sido abortada, merced a una jugada maestra. Nada menos, que la deserción de tres de sus miembros (de Cidadanos) que han sido fichados como consejeros. De todas formas, hasta que se verifique la votación, en la Asamblea Regional, nada es seguro. ¡Veremos en que acaba todo!

- Y cuya votación final, para no tenerles en ascuas, celebrada el día 18, jueves, en la Asamblea Regional, fue la siguiente: Votos en contra, 23; votos a favor, 21 y 1 abstención Precisamente, de Alberto Castillo, presidente de dicha cámara legislativa y militante de Ciudadanos.

- En el primer Pleno, como regidor del nuevo alcalde, se han repartido las distintas áreas de responsabilidad, recayentes entre los siguientes miembros: la más llamativa, la relativa a Francisco Guillamón González (hasta ahora concejal no adscrito y presentado en las listas del PP) que ha sido nombrado segundo teniente de alcalde y responsable de Hacienda, Personal, Empleo y Seguridad Ciudadana; Ana María Aroca Molina, será primera teniente de alcalde y asumirá Sanidad, Política Social, Mujer, Servicios Sociales y Medio Ambiente; María del Carmen Yepes Torrano, que ostentará las concejalías de Cultura, Turismo, Educación y Ordenación del Territorio y Joaquina Miñano España, que se hará cargo de Pedanías, Agricultura y Agua. El alcalde, por su parte, Rubén Carrasco Miñano, se reserva para sí, Obras y Servicios, Juventud, Festejos y Deportes.

De las críticas, nos ocuparemos otro día, que hoy hace mucho frío. Seguiremos informando...

- El día 31 de marzo, Juan Guillamón Álvarez, en su popular columna diaria “Chispazos” (publicada en el diario La Opinión), titulada “Lo de Ricote”, hace sobre nuestro pueblo, el siguiente comentario: “Hay cosas en política de tan vergonzosa contradicción que son para llorar. En todos los partidos cuecen habas, no se libra ni uno. Las cosas que practican los unos resultan normales, pero si las hacen los otros es un horror. Pongo un ejemplo actual. El secretario del PSRM, Conesa, está investigado (imputado, no condenado) pero no quiere dimitir, tal como forzaron en su día a Barreiro y Cámara, entre otros. Conesa reclama para PSOE la presidencia del Gobierno autónomo por haber sido el partido ganador de las elecciones, pero no respeta igual circunstancia del PP en el ayuntamiento de Murcia. Llama tránsfugas y corruptos a los del Cs que evitaron la moción en la Asamblea, pero olvida la presentada, y ganada, en Ricote, gracias al tránsfuga del PP Francisco Javier Guillamón. Díganme si no es escandaloso este rasero de medir”.

ABRIL

- El día 8 de abril, la prensa regional se hace eco de la actualidad de Ricote, con los siguientes titulares: “El alcalde acapara siete de los once nombramientos en los órganos colegiados” y “La representación en el resto de consejos será asumida por la teniente de alcalde, Ana María Aroca Molina y la edil Joaquina Miñano España”

- Controlan nuevos focos de barrenillos del pino de Murcia, RICOTE, Ojós y Abarán. Medio Ambiente tala 2.000 árboles y da por solucionado un brote de insectos perforadores que se inició en el Coto de los Cuadros. Dos episodios de plagas ocurridos entre 1994-1996 y 2014-2016 causaron la muerte de dos millones de pinos (Día 17)

- Una ayuda anual de 90.000 euros permite la creación del cuerpo de Policía Local. Prestación que el Ayuntamiento recibirá del “Programa de Apoyo a Policías Locales 2021-2025: Con esta medida los tres auxiliares de Policía actuales podrían pasar a ser agentes del cuerpo, del mismo modo que se crea una plaza de subinspector, cuya noticia le fue notificada a la Corporación Municipal, el día 29, por el director general de Seguridad Ciudadana, Antonio Luis Mula

MAYO

- El día 4 se celebran las elecciones autonómicas de Madrid, que tanta resonancia han tenido a nivel nacional, con la siguiente distribución de escaños en la Asamblea: PP. 65; Más Madrid, 24; PSOE, 24; Vox, 13 y Unidas Podemos, 10, con los titulares que prosiguen (extraídos del diario La Opinión):

- “Ayuso Arrasa”

- “La líder del PP podría gobernar en solitario al conseguir más escaños que toda la izquierda, aunque necesita a Vox para la mayoría absoluta”

- “Histórico descalabro del PSOE, que por primera vez es superado por otra fuerza de izquierdas, Más Madrid”.

- “Ciudadanos paga su moción de censura fallida en Murcia y desaparece de la Asamblea madrileña”.

- “Pablo Iglesias anuncia su retirada de la política tras lograr solo diez escaños con Podemos”

- En la revista Lecturas (número 3.606, de fecha 5 de mayo) es entrevistado nuestro cantante, Blas Cantó, pronunciándose muy abiertamente sobre el documental “Rocío, contar la verdad para ser libre” (emitido en Tele 5 el día 21 de abril) con estas palabras: “Rocío Carrasco cuenta episodios que yo he vivido muy de cerca” Y que complementa, con estos otros, a modo de sumario; “A Rocío Carrasco le contaría mi historia porque sé que la entendería”; “Conocí a Rocío Jurado con 10 años. Me tocó la cabeza y creo que eso me bendijo”, Al principio dije que no me atrevía con una canción de la Jurado. Pero quería estar en ese momento, he escuchado la historia de Rocío y la creo”; “Fue terapéutico escribir una canción sobre mi padre, pero fue muy duro grabarla sin llorar”

- Nuestro colaborador de lujo y queridísimo para todos, Soren Peñalver Zapata, estrecho colaborador de este Extraordinario y autor de los cinco últimos editoriales, bajo el título genérico de “Cartas de un morisco”, recibe un homenaje popular en su pueblo, recogido profusamente por este diario, en un reportaje espléndido, que firma Micaela Fernández, con los siguientes titulares: “De Albudeite para el mundo” y “El poeta Soren Peñalver visita su localidad natal y recibe el homenaje del Ayuntamiento, que además le ha ofrecido unas dependencias en el edificio de la Casa de la Cultura” ¡Nuestra Enhorabuena! (Día 8)

- Bajo el patrocinio de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y coordinado por Miguel Hernández Valverde, el diario La Opinión ha editado un Suplemento Especial, con Ricote como protagonista, enmarcado en el Epígrafe “Caminando juntos por la Región” (Sinfín, 4-V-21) y dedicado muy cariñosamente a los hermanos Javier y Fabiola Miñano Palazón. Con un texto precioso y cautivador, enriquecido por siete fotografías a todo color, muy representativas de la localidad. Y al cual pone cierre, el alcalde del municipio, Rubén Carrasco Miñano, con estas palabras: “Venir a Ricote es sentir el espíritu rural. Sus calles, su huerta y su montaña la hacen diferente”.

- Llegada la hora de la verdad., Ricote se vuelca con Blas Cantó. Decenas de vecinos, con su madre en primera fila, tal como muestra la imagen, se reúnen en el parque de Celestino y las Pastoras, para seguir la actuación de su paisano en Eurovisión. Y, Por fin, en titulares de La Opinión : “Blas Cantó pasa de puntillas por la fiesta de los italianos “Maneskin” O dicho en otras palabras: “El cantante murciano y su “Voy a quedarme” quedan ante penúltimos en una gala de Eurovisión en la que triunfó la transalpina “Zitti e buoni”. Y como contraste, dos perlas informativas antagónicas: “La francesa Bárbara Pravi, una de las favoritas, y su canción “Voilá” se hicieron con el segundo puesto” y “el británico James Newman quedó ultimo al no cosechar ni un solo punto del público ni del jurado profesional”.Como diría el castizo, “tanto correr pa ná”

JUNIO

- El PP saca adelante la moción de apoyo al Tajo-Segura con la abstención del PSOE. La portavoz socialista muestra su apoyo al Trasvase aunque matiza que no afecta a la localidad porque se riega con agua del río. (Día 1)

- Entre los cuatro aspirantes que optaban al puesto, el Pleno Municipal ha designado a Antonio Sánchez Garrido como nuevo Juez de Paz de Ricote, por un periodo de cuatro años, con el apoyo de siete de los nuevos concejales, tras la última moción de censura. En la actualidad ejercía como sustituto de Constantino Sánchez Moreno “Nino”, que ha cesado en el cargo. Natural de La Carolina (Jaén) y con 66 años, desde 1999 reside habitualmente en el municipio y con lazos muy entrañables, en la que ha sido presidente de la peña del Real Madrid y de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, así como secretario de la Asociación Cultural “Sancho de Llamas”, miembro distinguido de la cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y pregonero de las Fiesta de San Sebastián. Muy aficionado al cine y al teatro, en cuya faceta interpretativa, ejercida muy brillantemente, entre otras muchas actuaciones, le hemos podido ver en las representaciones, llevadas a cabo en el Auditorio Municipal, tales como “La Expulsión de los moriscos del Valle de Rícote” o “Vida y martirios de San Sebastián”. Es representante comercial de una importante empresa italiana, dedicada a la industria farmacéutica. Está casado con Mara Saura Cenón, hija del Guardia Civil, Francisco Saura Murcia, tan emblemático y querido en Ricote, destinado a la localidad en 1962. Motivo y tirón esencial que tanto le han arraigado a nuestra patria chica. (Día 4)

- Pocas veces se ha creado tanto ambiente para lanzar un libro. En este caso el titulado “Charnego” (Historias murcianas en Cataluña). Original de Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en el Senado, en el que se aborda el desprecio de la élite catalanista, en los años 30 del siglo pasado, a los emigrantes de la Región. Editado por la Fea Burguesía y presentado oficialmente el día 17 de Junio, con la asistencia de Rosa Peñalver, expresidenta de la Asamblea Regional, el crítico literario, José Belmonte y el escritor Jerónimo Tristante. En el que se cuentan las peripecias de Ginés, un joven murciano del Valle de Ricote, que se ve obligado a huir hacia Barcelona, tras un truculento suceso. Que no desvelamos, ni la localidad exacta de la Comarca, donde nació, para crear mayor intriga. Y que se desvelará tras su lectura… Nosotros ya lo hemos hecho y está muy bien. Palabra de honor

JULIO

- El día 2 de julio el diario La Opinión, edita un Suplemento Especial de 48 páginas, titulado: “Retos municipales”. Y en el que, los 45 municipios de la Región de Murcia, hacen balance y presentan sus principales proyectos. Todo lo concerniente a nuestro pueblo, se resume en un titular muy expresivo: “Valor paisajístico. Ricote vuelca sus esfuerzos en reactivar su potencial turístico”.

- Como todos los años, por estas mismas fechas, en las proximidades del día de la Virgen del Carmen, día 16, el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, remueve los titulares de las distintas parroquias de la Comunidad. En esta ocasión con 43 ceses y nombramientos, de los que nos afecta uno en especial. El caso del traslado de Sergio Palazón Torrano, nuestro querido y admirado paisano, desde Santomera a las parroquias de Santa María la Real de Aledo y San Miguel de Zarzadilla de Totana, en Lorca. Cuya toma de posesión tuvo lugar el día 5 de Septiembre, acompañado de numerosos familiares y amigos, que le arroparon, muy cariñosamente, en fecha a tan señalada, en su curriculum sacerdotal. (Día 17)

- Arranca la puesta a punto del sendero del Collado de la madera, en la Sierra de Ricote, cuyas obras han sido supervisadas por el director general de Medio Natural, Fulgencio Perona y presupuestadas en 46.460 euros. Cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Día 22

- El día 25. El diario La Opinión dedica una página completa al Valle de Ricorte (en la sección Verano Sin Fin) firmada por Javier Vera Martínez, con los siguientes titulares. “Naturaleza. La pureza del espíritu rural en el Valle de Ricote.” “Este entorno natural, con más de 250 kilómetros de superficie, es considerado uno de los más hermosos vergeles de la Región”

- El día 30 de julio me ocurrió en Murcia algo insólito. Tras el cierre inesperado de mi Kiosco de prensa habitual, recurro a un establecimiento próximo, dedicado a este menester, situado en la calle Norias. Muy cerca del antiguo Secretario, junto con el Bar Rhin, las mejores cervecerías de la capital. Y después de tres meses de cliente, recién operado de una delicada intervención quirúrgica, y viejo de remate, al estar el escalón muy alto, el dueño recurrió a un peldaño de madera para hacer el acceso más fácil, pero aún así, muy dificultoso, teniéndome que apoyar, ligeramente, en lo primero que encontré a mano, el marco de la puerta de cristal. Al día siguiente del hecho en cuestión, el titular del local , con muy malos modos, y casi abroncándome, como se fuese un enemigo, en lugar de un asiduo cliente, me dice: “No se apoye usted en la puerta, como hizo ayer, que si llegara a caerse, la empresa no se hace responsable” Me faltó tiempo para cambiarme de sitio y desde entonces lo hago en una panadería próxima, situada en la calle Abderramán II, de trato amabilísimo y suma efectividad. ¡Será por sitios !

AGOSTO

- El PSOE aprueba una subida del agua del 6,4% con el rechazo de PP y Somos Región. La propuesta partió de la empresa adjudicataria, Acciona Agua Servicios SL, que ya lo intentó en los años 2019 y 2020. Los oponentes sostienen que no es el momento adecuado, mientras que el ejecutivo alega que se tiene que revisar cada año (Día 1)

- A lo largo del verano, el diario La Verdad, ha ido publicando una sección fija, titulada “Paseando entre árboles monumentales”, coordinada por el periodista, Miguel Ángel Ruiz, incluyéndose en este apartado la Olivera Gorda de Ricote, con la siguiente rotulación: “Donde se coronó el emir musulmán Ibn Hud”. Con las siguientes características: Nombre común, olivo; nombre científico, “olea europaea”; altura, 7 metros; perímetro, 6,25; estado, malo; propiedad, municipal; acceso, carretera Ojós-Ricote; ubicación, Ricote. Pero, con la salvedad, de que su propietario, en el momento presente, es Federo Sergio Guillamón Saorín. Por herencia directa de su padre, José Antonio Guillamón Guillamón, que a su vez, lo recibió de su prima hermana, soltera, Justa Palazón Guillamón, hija de Encarnación Guillamón Moreno, hermana de su padre, Trinidad Guillamón Moreno. Más conocido, familiarmente, en la estirpe, como “el papá Trinidad” Y que, entre otros cargos, fuera por dos veces, alcalde del municipio, Juez de Paz y Secretario del Ayuntamiento de Archena. No hay de qué… (Dia 1)

- El Pleno de Ricote aprueba la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana en una sesión en la que faltó un concejal de Ciudadanos y otra del PP. Dicho acuerdo contó con los votos favorables del equipo de gobierno socialista y en contra del PP y Somos Región (Día 3)

- Los ocho pueblos más pequeños reciben una ayuda de 1,2 millones. El Fondo de Cooperación Local permitirá a los municipios de la Región con menos de 5.000 habitantes afrontar los gastos del día a día. (Día 5)

- El PP, a través de su portavoz Rafael Guillamón reclama más limpieza y reparaciones en los caminos rurales (Día 14)

- La Dirección General de Administración Local, comunica al Ayuntamiento que el concejal no adscrito Javier Guillamón Gonzalez, en la actualidad edil de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana, no puede ostentar dichas delegaciones al haber sido con anterioridad concejal del PP y ser cesado de esas competencias antes de abandonar el grupo. (Día 18)

- Según información remitida por la Comunidad Autónoma han concluido las obras para reforzar la protección contra los desprendimientos en los taludes de la carretera regional que comunica Archena con Ojós (RM-522), en la zona conocida como Salto de la Novia, en un tramo de taludes prácticamente verticales que resultaron dañados por algunas de las últimas lluvias torrenciales: La actuación ha consistido en instalar malla de guiado combinada con otra antierosión, con un coste de 457.597 euros (Día 19)

SEPTIEMBRE

- El día 2 de septiembre el escritor vasco, Fernando Aramburu, autor de la novela “Los vencejos” que se dio a la fama a través de “Patria” hace unas declaraciones a la prensa, en las que afirma: “A cierta edad, un autor ya no deslumbra con experimentos audaces. Uno serena su estilo, se hace más claro, se despoja de retórica” Tómese nota y yo el primero. O esta otra, tomada de “Apuntes al Natural”, de Enrique Nieto, publicada en La Opinión, el día 5. Una mujer, le dice a su marido: “Anda más rápido, hijo, que se te pasea el alma por el cuerpo”. Como a uno, que yo conocí, en mis tiempos de juventud, al que llamábamos, indistintamente, por su melsa y actitud reposada, “el Huevas” o “el Tranquilino” Y a mí, sin ir más lejos, por todo lo contrario, “el Polvorillas”. De todo tiene que haber en la viña del Señor…

- El diario La Opinión, el día 9, dedica un Suplemento Extraordinario a la Vendimia, con los siguientes titulares, en la parte que aquí nos afecta: “Una vendimia para comérsela” “Casarojo, El Sordo y el Mosqui se unen para ofrecer una experiencia única”.

Que se enriquece con la siguiente información complementaria: Evento: La Vendimia; Dónde: Casa Rojo Bodega y Viñedos, Carretera La Zarza; s/n km.18; Chef invitados: Jesús Ortega, restaurante El Sordo y Sergio de la Orden, restaurante el Mosqui; Precio: 150 euros por persona; Reservas: (34) 626274061; Fechas: Comienzo; viernes10, 18:00 horas y el final: Octubre (por confirmar)

- No recuerdo el día exacto, pero debió ser a mediados del mes de septiembre cuando oigo a una concursante (en el programa “El Pinchazo” de la 7) responder a la pregunta, que le formulaba Antonio Hidalgo: “¿Nombre de la persona que no bebe ningún tipo de alcohol?” Y contestó: ’¡Yo!” ¡Y se quedó tan pancha. Aún me estoy riendo.

Como me hizo mucha gracia, igualmente, el rifirrafe verbal, mantenido en su día, ya en la senectud, y ahora muy refrescado en la prensa entre la escritora Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, un día que estaban de morro (no se olvide que fueron amantes), cuando ella le dijo “¡viejo chocho!”.Y él, para no ser menos, le replicó airado “¡chocho viejo!”. Y ambas etiquetaciones, no me dirán que no, le venían al pelo…; nunca mejor dicho

- La concejala de Somos Región, María Victoria Martinez, presenta una moción a la alcaldía para que se adopten las medidas de seguridad y salubridad necesarias, de un edificio situado en la calle de la Iglesia, abandonado desde hace años y que fue propiedad de Lucrecia Miñano (Día 13)

- De forma casi seguida, durante los días 14 y 19, del presente mes de septiembre, aparecen en la prensa sendas reseñas, sobre nuestro cantante, por excelencia, Blas Cantó, ambas en La Opinión, que, lejos de afectarle negativamente, su participación en Eurovisión, en realidad pura anécdota, sigue con la misma pujanza de siempre. Y, si me apuran, aún más (y si no ahí está el reciente lanzamiento de “Americana”). Una, felicitándole públicamente, por su brillante alocución en el Pregón de las Fiestas de Molina del Segura, de la pluma de Paco López Mengual. Y otra, unas declaraciones al crítico, Ángel H. Sopena, tras una larga entrevista, con estos titulares: “Unas veces se gana y otras se pierde, Me siento muy satisfecho conmigo mismo” o “Adoctrinar es decirle a una niña que tiene que jugar con muñecas y a un niño que le pegue patadas a un balón. Todo lo demás es una educación libre”, asegura tras las críticas por maquillarse como Aitana.

- Las escuelas de El Charco se cederán a proyectos de iniciativa privada. El edificio lleva años cerrado y se encuentra muy deteriorado por el abandono (Día 15)

- Como muestra de la presencia omnímoda de nuestra joven promesa local, como poeta y escritor, baste leer el texto aparecido en La Verdad, el día 21 de septiembre, que dice literalmente: LA VOZ DE LOS JOVENES POETAS MURCIANOS: “Inés Nauharetd, Christian Nieto Tavira, Jesús Miguel Pacheco Méndez, Inés Belmonte y Bartolomé Sánchez Estrella protagonizaron en la tarde de ayer el “recital jóvenes poetas murcianos”, celebrado en el Centro de Artesanía de Murcia en el marco de la IV Semana Internacional de Letras de Murcia ExLibris, que hasta el próximo domingo propone un amplio programa de encuentros y presentaciones literarias en Murcia, tanto presenciales como en “streaming”.

- Un autobús directo unirá el Valle de Ricote con el campus de la UMU y Murcia. La nueva concesión de transporte público dará servicio a unos 300.000 vecinos con cerca de 23.400 expediciones (Día 24)

- Dimite una edil del PP por motivos laborales. Uno de los tres suplentes de la lista sustituirá a la concejal Nieves Garrido Guillamón; el resto de candidatos ya renunciaron al cargo (Día 26)

- El día 27 de septiembre quedo sorprendido, anonadado, cuando oigo, de boca de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo (sobre el volcán de La Palma) animando a los turistas a disfrutar con prudencia de “este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza”, que tanta polémica ha creado

OCTUBRE

- El día 2 de octubre fallece en Murcia, a la edad de 96 años, el renombrado poeta murciano Paco Sánchez Bautista, con un despliegue informativo de los medios, que se dice, tan profuso, honrando su insigne figura, que enternece. Incluso, ensalzando su finísimo sentido del humor y su retranca, como lo hace García Martínez, en una de sus Zarrabandas, (a las que sigo fervorosamente desde el 1 de Septiembre de 1972) la correspondiente al día 4, reproduciendo una muestra muy significativa de su ingenio, extraída de la “Copla erótica de la Huerta”. Y que dice, sin ningún rubor, muy pícaramente: “Si quieres que te la meta,/me tienes que dar un duro,/que cuesta mucho trabajo/subir y bajar el culo”. Como apostilla diría, que no lo conocía personalmente, pero lo he visto pasear, miles de veces, cogido del brazo de su mujer, por los aledaños de la Condomina, en mis clásicos “borneos”, vespertinos…

- El Ayuntamiento lleva tres semanas sin cubrir el puesto de secretario municipal. En los dos últimos años han pasado por el cargo cinco funcionarios, pero lo han abandonado a los pocos meses de acceder. (Día 8)

- Enmarcado en la Feria del Libro, el día 11 de octubre, se presenta el libro “Apuntes para un futuro caos”, original de nuestro querido paisano y amigo Christian Nieto Tavira, de Boria Ediciones, con gran éxito y con el apoyo del grupo editorial en lengua española, Fondo de Cultura Económica, asentado en Méjico, que comparece por vez primera en Murcia

Como anteriormente lo fue en otros foros. Por ejemplo, en Murcia (Libros Traperos), Madrid (Nakama Lib) y Cartagena (La Montaña Mágica)

Como, primigeniamente, fue lanzado al mercado, el 20-I-20 en el salón de actos del Ayuntamiento de Ricote, junto a los siguientes invitados: Luis Sánchez (editor), Jesús Miguel Pacheco Pérez (poeta y prologuista del libro) y Samuel Martínez Callado (autor del epílogo)

- Más de 3000 fieles, entre cofrades, nazarenos y vecinos, participaron el día 24 en la XVIII Jornada Diocesana de Cofradías y Hermandades, organizada por la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, junto con la Junta de Alcantarilla, en colaboración con el Ayuntamiento de esa localidad. Entre ellas una nutrida representación local, en nombre de las entidades de este signo religioso, radicadas en el municipio

- Con parecida parafernalia a la empleada días pasados, en la biblioteca “José Vargas Gómez”, de Abarán, el día 29 de octubre, se presenta en el salón de actos del nuevo Ayuntamiento de Ricote, el poemario “Huellas de arena”, original de Juan Carlos Borreguero Tavira, con portada de la pintora ciezana Marga Manzano, publicado bajo el sello Ediciones Doce Calles, S.L., cuajado de madurez, y el segundo de su producción literaria, tras “Sendero de lágrimas”.

Se contó con la colaboración de la primera teniente de alcalde, la concejala Ana María Aroca Molina, el alcalde, Rubén Carrasco Miñano, en una intervención grabada, el prologuista de la obra, Juan Bautista de la Vera Cruz Martínez, escultor y modelo, y el propio autor, con una puesta en escena admirable, que causó la sensación del numeroso público.

A lo largo del desarrollo del acto, los dos últimos, fueron explicando con detalle, los pormenores del libro, y leyendo, recitando más bien, y muy entonadamente, las composiciones más logradas, o aquellas de más impacto emocional, por su componente personal. Como las dedicadas a la entrañable Aurelia o a su propio padre, “Carlicos de la Petra”, tan querido por todos, concluyendo con un movido coloquio, que nos supo a poco.

Después en casa, más reposadamente, lo he leído con delectación, saboreando todos sus matices, y me ha encantado. Tanto por su depurada técnica, riqueza de vocabulario o hermosura poética

Y como postdata, el autor, recibió en el año 2019, el premio Fundación Hefame de poesía, titulado “En la primavera de tus sueños” incluído en este poemario, y luce en el frontispicio del presente volumen, una cita o lema personal, cargado de fuerza expresiva, que dice: “Nadie pisa tan fuerte, como para que su huella sea eterna” ¡Nuestra enhorabuena!

NOVIEMBRE

- El día 3, en la sección que semanalmente coordina en La Opinión, Loreto López (Historiadora de Arte y restauradora), titulada “La Cápsula del tiempo”, ante la pregunta “¿Qué guardarías de la Región de Murcia para la posteridad?”, Caridad de Santiago Restoy, “Karina” para los amigos, Técnica del Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y entrañable compañera, elige el Valle de Ricote. Justificando dicha preferencia, con un lucido comentario, cantando sus beldades, que ilustra con una preciosa fotografía, a todo color, de la Comarca ¡Muchas gracias, admirada amiga!

- El Valle de Ricote aspira a ser Patrimonio Agrícola Mundial, según inicitiva promovida por la consejería de Cultura y Educación, en colaboración con la ONG Icomos-España (Día 8)

- La Biblioteca de Ricote ha sido premiada por el Ministerio de Cultura y Deporte en su campaña de animación a la lectura “María Moliner”, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Se trata de un reconocimiento por el proyecto presentado, cuya realización se ha llevado a cabo en la primera mitad del presente año. Junto con otras bibliotecas de la Región, por el trabajo y esfuerzo en transmitir los valores y beneficios que la misma comporta, reconocida oficialmente y al mayor nivel. Dicha distinción viene acompañada, además, por una subvención de 2.014,69 euros, para la compra de libros (Día 15)

- Sobre el tema de la España vaciada existe un amplio debate nacional, en el que han entrado en juego grandes personalidades de todas las tendencias. Y en esta encrucijada también se ha implicado, como no, Paco López Mengual, uno de mis escritores favoritos: Sobre este particular (en su sección “La vida en un pos-it”) se pronuncia en estos términos: “Me gustan los nombres que han elegido para irrumpir en el panorama político: Soría ¡Ya!, Cuenca Ahora, Levanta Jaén, León Ruge…Pero de todas las denominaciones la que más me cautiva es la elegida por las gentes de Extremadura para su grupo: Milana Bonita”.¡Me cachis en la mar! ¡me han robado la idea!. Yo pensaba poner a Ricote en pie, con muchas reivindicaciones de antaño, en la mente de todos, con un lema muy sugerente: “¡Ricote y la Niña Bonita!”. Pero así las cosas, no sé, no sé. Pronto les diré lo que está maquinando mi magín…” (Dia 22)

- Empleo pide al Consistorio que devuelva 25.000 euros por no finalizar un curso la concejal Ana Aroca Molina, portavoz del equipo de gobierno, afirma que el expediente se tramitó de forma errónea y que están a la espera de subsanar las deficiencias. ( Día 23)

- Casi un millón de euros para reforzar los taludes del Salto de la Novia y del Solvente., cuya intervención afecta a la carreteras regionales, que unen Ojós con Blanca (RM-520) y Archena (RM-522), según declaraciones del director general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó (Día 24 )

- La Mancomunidad del valle de Ricote saldará su deuda con Adivar. La asociación percibirá casi 150.000 euros en cinco pagos que se efectuarán en un año. (Día 27)

- Para lo que está cayendo, muy buena noticia, en principio. El día 30 leo en La Opinión, los siguientes titulares: “Los presos de ETA piden acabar con los recibimientos públicos para fortalecer la convivencia” y “En un comunicado reclaman que los “ongi etorri” se desarrollen únicamente en el ámbito privado y discreto” Ante esta información, me pregunto: ¿Y ahora qué hacemos con la tan debatida Ley de la Memoria Democrática? Pues muy sencillo: para no abrir más heridas, en aras a la reconciliación nacional, entre buenos y malos, según la óptica de cada cual, y en sintonía con el espíritu de la transición, dejarlo todo tal como está, ¡quietecico parao!

DICIEMBRE

- La Comunidad Autónoma está llevando a cabo las obras de renovación de la red de saneamiento de agua potable, en la calle Moisés Guillamón, cuyo presupuesto asciende a 48.000 euros (Día 2)

- Para el acondicionamiento de la senda “El Carreron”, que forma parte de la Ruta Morisca, el Ayuntamiento ha recibido de la Comunidad una subvención de 102.240 euros. Que se hace extensiva para actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, en general. (Día 13)

- El día 18, después de la celebración de la santa misa, en la Iglesia de San Sebastián, se celebró el Pregón de Navidad, a cargo del escultor y modelo, Juan Bautista de la Cruz Fernández Martínez, presentado por la teniente de Alcalde Ana María Aroca Molina y que resultó magnifico. O como nos manifestaba uno de los asistentes, muy castizamente, “mejor que bien”. Con la colaboración del dúo musical “Delitatesen”, integrado por Carmen Villalba y Luis Alberto Díaz, intercalando a lo largo de la disertación del pregonero, muy acertadamente los villancicos apropiados al caso, muy melodiosos y armónicos, que resultó en su conjunto, un espectáculo espléndido. Tanto por la dulzura y sensibilidad de su alocución (con un texto bellísimo), la naturalidad, como por la brillante puesta en escena. Y que otro oyente, presencial, nos sopló al oído, calificando, la actuación de ambos, así: “Con una ejecución perfecta y un altísimo nivel interpretativo”.

- Según declaraciones del director general del Medio Natural, Fulgencio Perona, la adaptación y protección frente al cambio climático y los incendios de las masas arbóreas de la Sierra de Ricote, es el propósito de las actuaciones que lleva a cabo la Comunidad Autónoma, en este espacio natural, desde el pasado mes de octubre y que concluirán en junio de 2022 (Día 22)

- Al día de la fecha, no tenemos constancia de que se haya presentado oficialmente el libro “El silencio de Dios”, publicado por Ediciones de Humo (Madrid) el pasado 20 de mayo, escrito por el molinense Félix Pergar y nuestro paisano, Christian Nieto Tavira, Pero lo hemos ojeado por encima, leyendo algún que otro poema, de aquí y de allá, y tiene muy buena pinta ¡Ya les contaré! (Día 25)

- Acaba de publicarse el libro: “Paisajes de la Historia de España”, del historiador y escritor, Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre (Editorial Planeta, S.A. 2021). Director de la Fundación Vocento y catedrático de la Universidad de Deusto (Bilbao). En el que se incluyen 43 capítulos, y uno, muy especial para nosotros, titulado: “Valle de Ricote, el dolor de la acequia”, bellísimo. Me ha faltado tiempo para ponerme de inmediato en contacto con la Asociación Cultural “La Carraíla”, con la que mantenemos una relación muy íntima, para su envío urgente al diplomático ciezano, José Luis Pardos Pérez, coordinador del expediente, para la declaración del Valle de Ricote, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por la UNESCO. Que con la ayudita, de unos y otros, me da el pálpito, no sé por qué, que su resolución definitiva, está al caer. Pero, de momento, por favor, no dejen de leerlo. Dicho lo cual, ¡Felices Fiestas para todos y próspero año 2022!