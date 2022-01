La actual cúpula directiva del Partido Popular cuenta con la presencia de varios murcianos, entre ellos Ángel Pablo Cano, blanqueño con raíces ricoteñas (es hijo de Rosa Gómez Turpín y nieto de Adolfo Gómez Gómez y María Turpín Avilés). Doctor en comunicación, ha sido teniente alcalde del Ayuntamiento de Blanca por el Partido Popular en la pasada legislatura y actualmente es el director de Gabinete del Secretario General del PP, el ciezano Teodoro García. Orgulloso de su procedencia, aceptó con emoción participar en esta entrevista.

¿Qué le une con Ricote?

Me une mi madre, lo cual quiere decir tantísimo... Adoro esas calles porque reconozco las anécdotas que ella me ha contado de cría; porque son las de mis tías y mis primos; porque allí he jugado al fútbol con mi hermano y mi primo Pelegrín entre dos cajas de limones, a la puerta de su casa; porque en la cuesta que une la casa de mi abuelo con la de mi tía Marité parece que todavía puedo verlo subir a él andando, con su paso lento, con su pelo blanco, con su sonrisa. A Ricote me unen buena parte de los recuerdos que mi madre siempre me ha contado y muchos propios hechos de reuniones familiares en las fiestas de San Sebastián, en cumpleaños, en celebraciones...

Ir a Ricote era ir a ver a mis primos, muchas veces a los que vivían allí y a los que venían de fuera. Nuestro punto de encuentro. Y si estaban juntas las dos hermanas de mi madre, mis tías Flora y Marité, y todos mis primos, la fiesta era completa.

Su abuelo Adolfo fue socio fundador del Club Atlético Montañés, el equipo del pueblo. ¿Le llevaba a ver los partidos?

Yo no había nacido cuando él estaba más vinculado al Atlético Montañés. Pero sí recuerdo una anécdota de las muchas que le oía cuando me sentaba a escucharle. Era una época donde había muy poco dinero, pero mucho ingenio. Necesitaban ingresos para poder sufragar los gastos de los jugadores, pero no tenían nada. Así que, al finalizar un encuentro, mi abuelo Adolfo salió al centro del campo de fútbol y les dijo a todos los allí presentes que a la siguiente jornada tendrían que pagar la entrada. La gente se rió, cómo iba nadie a obligarles a hacer eso cuando el campo donde jugaban no tenía ni una valla, ni forma de controlar aforo. Al domingo siguiente de partido puso a un montón de niños rodeando el campo, mirando hacia fuera, sobre un pequeño montículo de tierra pintado de yeso para evitar que nadie se colase. Los niños no podían moverse de su sitio durante la mitad del partido. A cambio, veían la segunda parte gratis mientras le sustituían otros chavales del pueblo. Todo el mundo tuvo que pagar. Y al finalizar el partido, mi abuelo salió al centro al campo y les preguntó: «¿Señores, habéis pagado?». A lo que siguió un inmenso aplauso. Cuánto podemos aprender de toda esa gente, de cómo hacían todo lo que estaba en su mano por las cosas en las que creían, de cómo se involucraban, de su honestidad, de su autenticidad.

¿Cuáles serían sus referentes en Ricote?

Sin duda, mi abuelo Adolfo y mi tío Pelegrín. Era imposible conocerlos y no aprender de ellos, ese tipo de personas que te daban la mano y sellaban un trato, que solo tenían una palabra: honestos; leales, honrados y entregados a su familia. No puedo decir si me han influido, ojalá, sí puedo decir que los tengo como referencia. Todavía hoy, después de tanto tiempo que los perdimos, pienso en qué harían ellos en muchas situaciones complejas y me sirve siempre para tener las cosas más claras.

Seguro que ha vivido las fiestas de San Sebastián algún año. ¿Qué recuerdos tiene?

Muchos, y que sea por muchos años. Recuerdo con especial cariño esperar a San Sebastián al pie de la cuesta de la iglesia y verlo aparecer por primera vez. La noche, el frío, la expectación de la gente, la pólvora, la música y las familias esperando juntas, unidas, inseparables. Eso y la entrada a la iglesia, en la que todo el pueblo canta a su patrón. Normalmente es una noche de invierno, pero nadie se siente frío ni extraño.

Ha sido primer teniente de alcalde de Blanca, ¿cree que desde los ayuntamientos pequeños como Blanca o Ricote se pueden cubrir las necesidades de estos municipios?

Creo que los pueblos, especialmente pueblos como el mío donde tuve la suerte de ser concejal, o como el de Ricote, son la mejor enseñanza de la política. Lugares donde siempre hay mucho trabajo y que no siempre tienen los medios de las grandes ciudades, pero poseen algo impagable: estás sirviendo a tu vecino conociéndolo por su nombre, en primera línea, sin esconderte bajo equipos enormes que pueden servir en otros sitios. Aprendes que se puede acudir a servir y que los problemas de todas las personas que te rodean son realmente tus problemas. Esa escuela es impagable y, una vez que se ha hecho, si de verdad te ha gustado, siempre la echas de menos.

Desde el punto de vista de la comunicación, su ámbito de trabajo, ¿cómo habría que contarle al mundo las maravillas de esta parte de la Región (todavía desconocida por muchos)?

En este caso, para contar hay que experimentar y, para convencer, deben vivirlo. Tenemos que conseguir que vengan para conocerla. Solo así descubrirán la autenticidad de la que están hechas sus gentes; conocerán el significado de las palabras de Miguel Hernández cuando se refería a los murcianos como «de dinamita frutalmente propagada...»; la frondosidad de nuestro valle, nuestros paisajes, la luz que creo que provoca que en la ilusión de captarla sea esta tierra de pintores y artistas,... todo. Solo deben venir a conocerlo.

¿Es un buen embajador del Valle de Ricote?

Es imposible nacer en esta tierra y no serlo.