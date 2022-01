El Centro médico de San Cristóbal se construirá en el esquinazo del Puente de los Carros con la calle San Fernando. La Consejería de Salud ha accedido a construirlo con las premisas marcadas por la Confederación Hidrográfica del Segura y ha pedido –a través de un escrito remitido al Ayuntamiento- “celeridad” en la cesión de la parcela, como afirmaba este viernes la diputada regional María del Carmen Ruiz Jódar. Esta explicaba que los Presupuestos regionales incluyen en el capítulo de Sanidad un montante de 23.000 euros para la redacción del proyecto. Y recordaba que “el año pasado ya se incluyó una partida que no se pudo gastar por no haberse iniciado las obras”. Además ha explicado que las cuentas ascienden este año a algo más de 50 millones de euros, lo que viene a ser una cantidad muy similar a la del año previo.

El Consistorio aún no habría recibido la comunicación a la que hacía referencia la diputada regional. Así lo reconocía a preguntas de LA OPINIÓN el alcalde, Diego José Mateos Molina, quien indicaba que “la pena es que la celeridad no la tuvieran en 2018”. Esperará, apuntaba, a que llegue la “respuesta oficial de Salud” y no la de “dos políticos del Partido Popular”. Será entonces cuando se termine la tramitación y se ponga a disposición la parcela necesaria para la construcción del nuevo Centro de Salud de San Cristóbal.

Mateos Molina pedía “la misma celeridad para que se lleve a cabo el proyecto y el inicio de las obras”. Aunque admitía que la cantidad incluida en los Presupuestos regionales, 23.000 euros, son “insuficientes para colocar un único ladrillo del proyecto”.

En materia de Sanidad el Gobierno regional invertirá el próximo año en el municipio 4,1 millones de euros. En esa cantidad, apuntaba la diputada regional, se incluirá la remodelación del Centro médico de San Diego, mejoras en el antiguo Hospital de Santa Rosa de Lima y la ampliación del Hospital General Universitario Rafael Méndez. Ruiz Jódar señalaba que más del 95 por ciento de las obras que se ejecutan en el municipio “las financia directamente el Gobierno regional”.

En el capítulo de infraestructuras se tendrán en cuenta las obras del vial de los Barrios Altos en cuya obra se invertirán 4,4 millones de euros, “y que se iniciarán el próximo lunes”, señaló el presidente del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar. También está incluida en esta partida las obras de finalización del Centro de Ferias y Congresos, que supondrán 7 millones de euros, así como las obras de la calle Abellaneda, con un montante de 864.000 euros. Y en la recuperación de la ermita de San Lázaro y su entorno se invertirá un millón de euros.

El Tramo 1 de la Ronda Central de Evacuación supondrá 4,4 millones y el Tramo 3 se llevará 6,2 millones. La carretera de Zarzadilla y la de Campo López y mejoras en el barrio de San Antonio, se llevarán 2,8 millones, 2,1 y 567.000 euros, respectivamente. También están previstas cantidades para la carretera de Águilas y la que comunica con Puntas de Calnegre, en la pedanía de Ramonete.

En materia de atención social, el proyecto de Presupuesto regional incluye casi 3,5 millones para las residencias de personas mayores del municipio, así como 6,57 millones para colectivos del tercer sector y entidades de reconocida labor social como Asprodes, Apandis o Asofem. Atención Temprana recibirá 250.000 euros y la Fundación Poncemar, 140.000, mientras que el programa de ayuda a domicilio está dotado con 1,07 millones.

En materia de recuperación de patrimonio se incluyen 131.000 euros para la rehabilitación de la iglesia del Carmen, 88.700 para la mejora del gimnasio del instituto José Ibáñez Martín y 800.000 para el Molino del Escaranbrujo. La Plaza de Toros recibirá 1,8 millones y para la redacción del Plan Director del casco histórico, unos 70.000 euros. Sanidad se llevará 4,1 millones de euros en los que se incluirá la redacción del proyecto de construcción del Centro de Salud de San Cristóbal y la ampliación del de San Diego, además de mejoras en el antiguo Hospital Santa Rosa de Lima. “La inversión del Servicio Murciano de Salud sube un 105 por ciento”, apuntaba la diputada regional, quien insistía en que las partidas de Sanidad son “abiertas” por lo que podrían aumentar su cuantía en función de las necesidades.