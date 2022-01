En medio del impasse que vive el proyecto para la construcción de una macrogranja en las proximidades del Monte Arabí, el parlamento de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana una moratoria en la comunidad que bloqueará nuevas instalaciones ganaderas para porcino hasta 2025. La empresa Cefusa, del grupo cárnico murciano Fuertes, tiene proyectada sobre ese terreno cercano al monumento natural de Yecla una granja con capacidad para 20.000 cabezas de ganado, pero la Confederación Hidrográfica del Segura echó para atrás el mes pasado uno de los permisos más necesarios que pretendía la firma.

El organismo de cuenca denegó el cambio de uso de agua de agrícola a ganadero de un pozo del que se nutriría la empresa para alimentar a los animales debido a que el acuífero del que se extraerían los recursos está sobreexplotado. Frente a esto, un muro más que podía encontrarse el proyecto era la iniciativa del Gobierno manchego de aplicar una moratoria a los proyectos de explotaciones de porcino que precisen Autorización Ambiental Integrada, es decir, para aquellas que superen las 2.000 cabezas.

Sin embargo, esta parálisis por tres años no afectaría a las intenciones de Cefusa, ya que la empresa que comparte grupo empresarial con ElPozo ya adquirió los permisos necesarios del Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha hace años, y en un principio la intención es que la moratoria no sea retroactiva. No se tramitarán proyectos nuevos ni modificaciones de otros ya existentes que supongan superar los 2.000 cerdos, pero es que incluso la capacidad de la granja de Cefusa superaba ampliamente esa cifra.

Pese a esto, la empresa, que no ha querido pronunciarse sobre intenciones futuras, tiene complicado seguir con el proyecto. En primer lugar, deberá esperar a que la CHS elabore y apruebe un programa de actuación para revertir el mal estado de la masa de agua del acuífero de Ontur, algo que puede alargarse hasta 2023. Por otro lado, Cefusa podría obtener el agua mediante transporte y adquiriéndola en otro punto, pero es una estrategia costosa para mantener una granja de miles de cerdos.

Cefusa hubiera obtenido en tal caso un volumen de agua de 46.200 metros cúbicos anuales para una superficie de 24,4 hectáreas.