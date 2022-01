La oferta de empleo público que publica el Ayuntamiento de Moratalla no se ajusta a la ley, principalmente en el hecho de que hay plazas que no existen en la plantilla municipal y no se puede ofertar una plaza inexistente para la que no hay una dotación en el presupuesto. Por tanto, lo primero es crear las plazas para dotarlas económicamente y después ofertarlas. Esta es una irregularidad que CCOO advirtió en la mesa de negociación celebrada en octubre. El Ayuntamiento ha decidido no hacer caso a la advertencia realizada por CCOO y publica una oferta de empleo que no se ajusta a la ley, critican desde el sindicato.

Así mismo el alcalde de Moratalla "ha decidido, de forma unilateral, que el nombre y las funciones de algunos puestos de trabajo cambien en la oferta presentada y no aprobada en pleno. Asigna y quita funciones a su antojo saltándose todos los órganos de negociación y de participación sindical y es que el documento aportado a la representación sindical y sobre el que se debate no es el mismo que posteriormente se publica en el BORM", señala. Además de contener errores en las jornadas laborales, el sindicato denuncia que "el sistema de provisión para optar a las plazas contenidas en la oferta de estabilización de empleo temporal es el concurso oposición, cuando la ley establece la posibilidad de que aquellas plazas ocupadas ya sea por personal laboral o funcionarios interinos desde el 1 de enero de 2016 puedan ser estabilizados por concurso de méritos". "En CCOO no podemos entender por qué el Ayuntamiento de Moratalla realiza esta oferta conteniendo irregularidades advertidas por este sindicato y además adopta decisiones de forma unilateral que deben ser negociadas y acordadas por la representación sindical", afirman. Así, desde el sindicato han presentado un recurso de reposición y piden al Ayuntamiento de Moratalla que anule la publicación y convoque una nueva mesa para la negociación de la plantilla con las modificaciones "precisas y reglamentarias" para la oferta de empleo público 2021, así como la forma de provisión.