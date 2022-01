La preocupación era máxima este lunes por la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad. Los padres compartían sus dudas en la entrada a los centros escolares, mientras la afluencia de niños era mucho menor. “No tenemos cifras oficiales, pero en las consultas que hemos realizado a los directores de algunos centros nos han comunicado que la ausencia era importante. En cada clase falta al menos un niño, aunque en algunos colegios son dos o tres por aula, lo que sumado supone una cifra importante de ausencias en este primer día de vuelta a las aulas tras las vacaciones”, afirmaba en declaraciones a LA OPINIÓN la concejal de Educación, Antonia Pérez.

Ella misma, apuntaba, ha tenido dudas a la hora de mandar a sus hijos esta mañana al instituto. “Han ido a clase, pero reconozco que hasta el último minuto no sabía qué hacer”. En su misma situación estaban muchos padres que se planteaban si habían hecho lo correcto. “Nos están diciendo que es lo mejor, pero no cabe dudas que te planteas qué va a pasar en los próximos días”, señalaba Cristina García quien dejaba a las puertas del colegio Madre de Dios de las Mercedarias a sus dos pequeños.

La muestra de que este lunes el número de asistencias es considerablemente menor se podía comprobar en las calles de la ciudad. No había tanta afluencia de niños y padres camino de los centros escolares como es habitual. “Para nada. Incluso he tenido dudas cuando estaba llegando de si realmente había clase, porque no había apenas niños. Habitualmente la calle está llena y se ve un tránsito continuo de padres, abuelos, pequeños… este lunes es distinto”, recalcaba Juan José García, padre de dos alumnos del colegio de San Francisco, en la calle Nogalte.

La edil de Educación señalaba que esperan que la asistencia se recupere en los próximos días. “Es necesario que vuelvan a la normalidad tras las vacaciones”, admitía. En cuanto al profesorado apuntaba que se habían producido bajas en muchos colegios del municipio, pero que también carecían de información precisa en estos momentos.