La Audiencia Provincial de Murcia ha sustituido los seis meses de prisión impuestos a una mujer que protagonizó un altercado con un policía nacional en Molina de Segura por el pago de una multa de 1.080 euros al considerar que no fue delito de atentado, como consideró un juzgado de lo penal, sino de desobediencia.

El tribunal mantiene la condena por un delito leve de lesiones que el juez concretó en el pago de una multa de 180 euros y de otros 200 euros por las heridas que causó al agente.

El relato de hechos probados señalaba que se produjeron en febrero pasado en la comisaría molinense, a la que la acusada había ido a retirar su tarjeta de residencia y se produjo el altercado cuando el policía le indicó que solo podría ser atendida con cita previa, que no había pedido.

El nuevo relato de hechos probados fijado por la Audiencia indica que no hubo atentado contra el agente, sino una resistencia, ya que las patadas que la denunciada dio no llegaron a impactar en él y los empujones y retención del policía con una mano no pueden considerarse un acometimiento.