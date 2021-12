Más de cien personas de fiesta, sin mascarilla, sin distancia, bebiendo alcohol y fumando en un botellón. Es lo que se encontraba la Policía Local de La Unión esta Nochebuena, informan fuentes policiales. Los asistentes se dispersaron, al llegar la patrulla, y no se procedió a multar a nadie, informan fuentes policiales.

Todo esto en el marco de una pandemia que continúa, con los contagios al alza. Desde el cuerpo apuntaron que "hay que distinguir entre intervenciones donde hay seguridad y donde no hay seguridad para los agentes", y añadieron que "más de cien personas no pueden ser identificadas y sancionadas", sobre todo porque "no hay efectivos suficientes para actuar con seguridad y se alarga la intervención con riesgo de altercado".

"La noche requirió múltiples servicios de molestias vecinales que había que atender y no podían estar las patrullas ocupadas tanto tiempo", detallaron desde la Policía, que admitieron que, en este caso, "la mayoría de personas acababan de llegar y no estaban bebiendo, por lo que fue preventivo para que no se pusieran".

Desde el cuerpo recuerdan que "hay pandemia y estas conductas conllevan contagios". También apuntan que "en los bares hay hora de cierre y apertura, para limitar el tiempo de exposición; en un botellón no", por lo que estas reuniones al aire libre son más peligrosas. "En los bares hay distancia entre mesas, en un botellón no; en los bares hay gel, en un botellón no; en los bares hay que usar mascarilla todo el tiempo menos a la hora de la ingesta, en un botellón no", insisten.