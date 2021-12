Las personas de 55 a 59 años adscritas al Centro de Salud de Beniel ya pueden solicitar cita para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El Área VII de Salud ha decidido centralizar estas jornadas de vacunación para la ciudadanía de Beniel y Santomera en un único punto, que será alterno.

En esta ocasión, se vacunará el 28 de diciembre, en nuestro Pabellón Municipal de Deportes. Solicita cita previa a través de Internet o en el mostrador del Centro de Salud.

El sistema de citación online puede experimentar problemas temporales, debido al tráfico que soporta la web. Si no funciona en el momento del acceso, deberemos intentarlo de nuevo posteriormente. Si aún así no permite obtener cita, es posible que no se cumpla con otros requisitos, como que no hayan transcurrido seis meses desde que recibió la segunda dosis de Pfizer o Moderna, o tres si fue de AstraZeneca.