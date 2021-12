Un juzgado de lo Social de Murcia ha declarado improcedente el despido del trabajador de una empresa de Moratalla contra el que se tomó esa medida de extinción de la relación laboral al atribuirle el presunto apoderamiento de 52.100 euros.

La sentencia señala que aquella acusación no fue probada, por lo que al no haberse demostrado la comisión de ninguna falta que hubiera justificado el despido, el mismo no estuvo ajustado a derecho.

El juzgado fijó en el relato de hechos probados que el demandante fue cesado en octubre de 2019 porque, según se decía en la carta de despido que recibió de la empresa, había efectuado una apropiación indebida llevada a cabo por él mismo y un compañero.

En concreto, lo responsabilizó de haber realizado un traspaso a su favor de 52.100 euros sin causa justificada y sin la autorización del representante legal de la sociedad, lo que constituía una infracción de la suficiente gravedad como para adoptar la medida que se había acordado.

El juzgado señala en su resolución que el trabajador negó en todo momento los hechos y que la demandada no demostró la causa tenida en cuenta para la extinción de la relación laboral, a lo que estaba obligada.

En consecuencia, se estima la demanda y se declara improcedente el despido, aunque ante la imposibilidad de readmisión por el cierre de la empresa se declara extinguida la relación laboral y se la condena a pagarle una cantidad cercana a los 95.000 euros.

La sentencia, según se indica en la misma, no es firme, al poder ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.