El casco antiguo de la ciudad es la prioridad para los socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Lorca. El alcalde, Diego José Mateos, y el vice alcalde, Francisco Morales, hacían balance este lunes del año que está a punto de terminar con una apuesta decidida por la recuperación del recinto histórico.

El alcalde destacaba “el inicio del programa de puesta en valor del casco histórico”. Recordaba que recientemente “se ha licitado el Plan director que tiene que servir de guía y de motor para una rehabilitación integral del casco histórico”. Y alertaba de que la puesta en valor no solo debe abarcar una visión “arquitectónica, sino también comercial, de servicios públicos y, sobre todo, social”. Insistía en que este último punto será “esencial y clave” para la recuperación del casco histórico”.

El revulsivo en materia de Turismo, admitía el vice alcalde, vendrá de la mano de la puesta en valor del conjunto histórico de la ciudad. Alzaba la voz con contundencia e indignación para señalar que “estamos hartos de que año tras año se hable de la recuperación de este entorno extraordinario, pero no hemos gozado del apoyo supramunicipal que es necesario para adecuarlo hasta ahora”.

El concejal de Turismo apuntaba que “vemos ciertas pinceladas, cierta voluntad real para que ese Plan director se pueda acometer, pero lo más importante es que lleguen recursos y fondos para que este casco histórico luzca como se merece”. Morales argumentaba que era necesario acometer un plan de vivienda social que incluya una “recuperación económica” que abarque comercio y hostelería.

Balance de 2021 de Diego José Mateos, alcalde Pandemia: “Hemos sido ejemplo. Estamos por encima de la media de vacunación con un 94%” Economía: “Recuperación de la tasa de paro. Hemos vuelto a cifras de octubre de 2008” Infraestructuras: “Apertura del paso inferior de San Antonio, para descongestionar el tráfico” Carreteras: “Inicio de las obras del vial de los Barrios Altos” Patrimonio: “Comienzo de las obras del Coso de Sutullena” Vivienda: “Entrega de 50 pisos, de marcado carácter social, en San Fernando” Seguridad Ciudadana: “Renovado los vehículos de la Policía Local que tenían 500.000 kilómetros” Igualdad: “Elaborando, de forma participativa, el Plan de Igualdad” Participación: “Web interactiva para generar debate e ideas” Festejos: “Se recuperaron festivales musicales” Cultura: “Celebrado exposiciones como la de Muñoz Barberán, un hito cultural” Pedanías: “Mejoras de infraestructuras en colegios, locales sociales y plazas” Deportes: “Pioneros celebración grandes eventos” Transportes: “Mejorado marquesinas y paradas de autobús” Urbanismo: “Nuevos desarrollos para el aumento de viviendas” Servicios Sociales: “Se ha atendido a cientos de personas que nunca antes habían acudido” ONG: “Se ha mejorado la asistencia a Cáritas, Cruz Roja para atender a los afectados por la pandemia”

Los socios de Gobierno admitían mantener unas muy buenas relaciones que les llevarán a trabajar de forma conjunta hasta el final de la legislatura. Criticaban, lo hacía el vice alcalde con mayor insistencia, a la oposición. “Más que ser constructiva es destructiva”. Se quejaba de que el equipo de Gobierno “ha tenido que hace malabares” para poder solventar determinados problemas que les dejaron en herencia.

Este equipo de Gobierno, formado por Ciudadanos y Partido Socialista, “seguirá trabajando de manera transparente, honrada y eficiente por los lorquinos. Aplicando políticas útiles y auguramos un 2022 mucho mejor que los anteriores”, admitía Francisco Morales. Insistía en que trabajarán “con la lealtad que se merecen los lorquinos”.

El alcalde hacía referencia –aunque señalaba que en tono de broma- al refranero español y los Evangelios, “Más vale solo que mal acompañado” o “por sus obras los conoceréis” para referirse a la oposición. “Efectivamente echamos de menos que haya una mayor implicación y una oposición constructiva. El no por el no se ha instalado en la mayoría de los casos, lo que dificulta la gestión municipal. Influye negativamente, no en el equipo de Gobierno, sino en los vecinos de Lorca”.

Cuando se tarda mucho tiempo en sacar adelante un proyecto, decía, el principal perjudicado son los ciudadanos del barrio, de la pedanía, del centro de la ciudad. “Por el bloqueo en las cuentas que se han realizado durante estos años, se ha visto mermado”.

Balance de 2021 de Francisco Morales, vicealcalde Industria: “Plan estratégico de captación de inversiones” Polígonos: “Ampliación de Saprelorca y La Hoya y mejora de Los Peñones y Serrata” Comercio: “Campaña más ambiciosa para incentivar las compras en Lorca” Autónomos: “Ayudas de 700.000 euros afectados por la pandemia” Hostelería: “Ampliación de terrazas y bonificación de impuestos” Turismo: “Muy ligado a la hostelería y gastronomía” Artesanía: “Dinamizado con la puesta en valor la Casa del Artesano” Casco antiguo: “Revulsivo del Turismo será la revitalización del casco histórico” Gastronomía: “Acciones para demostrar la riqueza de la cocina lorquina” Limusa: “Conseguido decrecer las pérdidas en 300.000 euros” Oposición: “Más que ser constructiva es destructiva”





Presupuesto renovado

Diego José Mateos admitía que “no tenemos esperanzas de que esta situación mejore en el poco más de año y medio que queda”, mientras reconocía que continuarán con el presupuesto renovado. Pero señalaba que no dejarán de tender la mano “a aquel que quiera venir a construir, a realizar aportaciones, a hacer críticas desde el punto constructivo, porque solo se equivoca el que toma decisiones”.

En el balance del año los dos se referían a la pandemia. El alcalde destacaba que “hemos sido ejemplo. Estamos por encima de la media de vacunación con un 94 por ciento”. Desde comienzos de año la economía ha sufrido una mejoría palpable en la “recuperación de la tasa de paro. Hemos vuelto a cifras de octubre de 2008”. Y en cuanto a las principales infraestructuras puestas en marcha este año apuntaba a la “apertura del paso inferior de San Antonio, para descongestionar el tráfico”.

La circulación por la ciudad se verá mejorada con nuevas vías como las obras del vial de los Barrios Altos. Y entre las actuaciones que marcarán el próximo año, el final de “las obras del Coso de Sutullena” que le llevarán a su recuperación. La vivienda ha sido noticia en este 2021 por la “entrega de 50 pisos, de marcado carácter social, en San Fernando”, mientras que la seguridad ciudadana se vio mejorada por la “renovación de los vehículos de la Policía Local que tenían 500.000 kilómetros a sus espaldas”.

En materia de Igualdad “se está elaborando, de forma participativa, el Plan de Igualdad” y la participación está asegurada con la “web interactiva para generar debate e ideas”. La pandemia posibilitó la “recuperaron de festivales musicales” y en Cultura se celebraron exposiciones “como la de Muñoz Barberán, un hito”. El trabajo en pedanías ha logrado “ mejorar infraestructuras en colegios, locales sociales y plazas”. Y en deportes “fuimos pioneros en la celebración de grandes eventos”. Se han mejorado “marquesinas y paradas de autobús”, contaba y se han establecido “nuevos desarrollos para el aumento de viviendas”.

La pandemia provocó un incremento del número de familias atendidas por Servicios Sociales lo que ha llevado a “cientos de personas que nunca antes habían acudido”. A ONG´s “como Cáritas, Cruz Roja, se les ha mejorado su asistencia para hacer frente a los afectados por la situación de pandemia”, enumeraba el alcalde.

Captación de inversiones

En el repaso del vice alcalde hablaba de Industria y del “Plan estratégico de captación de inversiones” en el municipio, además de la “ampliación de los polígonos industriales de Saprelorca y La Hoya y mejora de Los Peñones y Serrata”. Destacaba la puesta en marcha de la “campaña más ambiciosa para incentivar las compras en Lorca”. Y de las “ayudas de 700.000 euros para los autónomos afectados por la pandemia”. La hostelería también recibía apoyo con la “ampliación de terrazas y bonificación de impuestos”.

El turismo ha ido ligado a la hostelería y gastronomía en el último año, admitía el vice alcalde, quien resaltaba la dinamización de la artesanía con la puesta en valor de la Casa del Artesano. La gastronomía también ha estado muy presente en los últimos meses en los planes de promoción del turismo con “acciones para demostrar la riqueza de la cocina lorquina”. Y en cuanto a las empresas municipales ponía el acento en que Limusa ha conseguido “decrecer las pérdidas en 300.000 euros”.