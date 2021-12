“Falta información y coordinación por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma. No tenemos ningún tipo de información –nos enteramos por la prensa- sobre los casos diarios. No sabemos cómo está el hospital, como está la UCI”. Así de tajante se mostraba este lunes el alcalde, Diego José Mateos Molina, que ha comparecido junto al concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, al término de la reunión que el Comité de seguimiento mantenía en Lorca. Los integrantes del mismo, señalaba Mateos, mostraban su “preocupación” por los datos de los últimos días, “a pesar de que los resultados que tenemos –que son del pasado día 17- arrojan un resultado de 134 casos activos en nuestra ciudad”.

El alcalde reclamaba al Gobierno regional y en concreto al presidente que “haga ese ejercicio de responsabilidad, como han hecho otros grandes líderes nacionales y autonómicos, y coordine a todos los habitantes de la Región de Murcia a través de sus ayuntamientos. Que nos reúna para hacernos un análisis de la situación, ya que ellos disponen de toda la información y los medios y qué medidas a adoptar. Una apuesta en común para coordinar las actuaciones que tengamos que hacer de cara al futuro”.

El municipio se encuentra en la parte baja de los porcentajes de contagio, explicaba, “aunque no por ello dejamos de estar preocupados”. Y anunciaba que van a pedir que se reactiven los rastreadores municipales. “Que nos permitan reactivar el Cecovid”. El Consistorio aportará, insistía, todos los medios materiales, “pero necesitamos la habilitación, autorización y acceso a la información para hacer ese rastreo de proximidad”. El “secreto del éxito” del Cecovid, apuntaba, fue la proximidad, la cercanía, el conocimiento del terreno y de la persona. “Queremos que nos permitan con nuestros propios medios activarlo”.

Sin rastro de omicrón

El Comité de seguimiento del covid ha hecho un análisis de la situación sanitaria de Lorca. “De momento no hay rastro de la variante ómicron”, declaraba Mateos. “En las analíticas de las aguas residuales tampoco, ni en las PCR”, aunque admitía que no hay que bajar la guardia, ya que esos datos “son de hace unos días”.

Además de la puesta en marcha del Cecovid también ha propuesto que, “tras los buenos resultados del Punto móvil de vacunación y test de antígenos” de este domingo “se puedan establecer otros para lo cual contarán con toda la ayuda municipal que necesiten”.

Pedía que durante los días de Nochebuena y Nochevieja “se puedan habilitar dos o tres puntos en la ciudad donde se puedan realizar esos test para que cualquiera que pueda tener algún tipo de evento pueda tener la certeza de que no está contagiado y así no transmitir el virus a sus amigos o familiares”. Y reclamaba a todos “prudencia” y pedía que se adopten las medidas de seguridad realizando los eventos o celebraciones al aire libre.

Eventos al aire libre

El programa de actos previsto con motivo de la Navidad se mantiene. “Nosostros, de momento, a la espera de otras instrucciones y debido al nivel bajo, poco elevado, que tenemos vamos a mantener los eventos al aire libre. Y estaremos a lo que nos indiquen las autoridades sanitarias”, añadía.

"Estamos a oscuras en cuanto a los datos sanitarios”, volvía a insistir el alcalde al ser preguntado por cierto desabastecimiento de test de antígenos en las farmacias y reiteraba que “nos enteramos lo que publicáis los medios de comunicación. Por ello, serían interesantes esos puntos móviles en calles y plazas –como se hizo ayer- y muy positivo en estas fechas para que todo aquel que tenga dudas o sospechas pueda hacérselo y quedarse más tranquilo”.

Al gerente del Hospital General Universitario Rafael Méndez le han solicitado hasta en dos ocasiones por correo electrónico “una reunión, presencial o telemática, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. No lo conocemos, no he tenido el gusto de conocerlo y tengo interés, para intercambiar opiniones y hacer actuaciones en común, pero todavía no ha sido posible”, denunciaba.