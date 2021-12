La población diana –de más de doce años- está vacunada en un 93 por ciento. Los datos los ha aportado este martes el alcalde, Diego José Mateos, quien ha dicho que en comparativa con las grandes ciudades de la Región de Murcia “somos la de mayor porcentaje de vacunados”. Queda, ha recordado, un “cinco o seis por ciento -en el que tenemos que seguir incidiendo- para llegar al ideal que es el cien por cien de la población vacunada”.

El alcalde ha pedido que “todos los niños antes de que empiecen las vacaciones escolares puedan estar vacunados” y ha hecho un llamamiento “a los padres para que vacunen a sus niños”. Ha insistido en que “igual que los vacunamos de las vacunas obligatorias en la edad escolar, hay que vacunarlos” contra el Covid. Mateos les ha pedido que “confíen en las vacunas, en los profesionales de la Sanidad, y vacunen a sus hijos”.

Las vacunaciones se harán por la tarde, lo que ha considerado “una buena medida”, aunque ha apuntado que –personalmente- “hubiera preferido la opción de la vacunación en los colegios, por estar todos mucho más controlados, pero nos parece bien la decisión adoptada y si necesitan cualquier tipo de ampliación de instalaciones o personal municipal no va a haber ningún problema como ha ocurrido hasta ahora”.

Punto móvil el domingo

En la Alameda de la Constitución habrá este domingo un punto móvil de vacunación “para todos aquellos que quieran acercarse y que por razones de trabajo u otra índole no han podido acercarse hasta el momento”. Y ha reiterado el llamamiento “a la vacunación”.

Mateos ha afirmado que las vacunas funcionan, “no nos protegen cien por cien del virus pero sí que atenúan muchísimo sus efectos y además son necesarias para conseguir el pasaporte Covid y acceder al ocio nocturno y no sabemos si en adelante habrá otras restricciones para las que el pasaporte será necesario”.

Por último, ha animado a todos a “completar la pauta quien no la tenga completa y a los que no se han vacunado, animarlos porque no es solo por su salud, sino por la salud colectiva de todos”.