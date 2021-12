La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Cehegín, como integrante de HOYTÚ -Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región- se suma a la campaña 'Take away: ¿Sobra? Llévatelo' organizada por la Dirección General de Consumo. El objetivo es que "el cliente se lleve a casa lo que no ha consumido en el bar o restaurante y reducir, así, el desperdicio alimentario, al tiempo que se da cumplimiento a los objetivo de la Agenda 2030 y a los principios de la economía circular".

Para ello, se repartirán 10.000 envases y 10.000 bolsas con el logotipo de la campaña y el escudo de la Región entre hosteleros y restauradores, de los que llegarán a los establecimientos de Cehegín. Desde el Gobierno Regional destacan que "con esta campaña la Región se adelanta la futura ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que verá la luz el próximo año". Por su parte, desde la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Cehegín se anima a "participar en la campaña 'Take away: ¿Sobra? Llévatelo' estas fiestas navideñas para evitar tirar a la basura productos que aún puede ser consumidos".