El Consultorio Médico del barrio de San Cristóbal se podrá construir en el Puente de Los Carros tras el visto bueno “con condiciones” -por la situación de vulnerabilidad por zona inundable de la manzana- impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Así lo ha manifestado este viernes el alcalde, Diego José Mateos Molina, quien ha señalado que “tenemos un sí con condiciones. Estas son elevar la primera planta y que no haya servicios en la baja, para evitar que pueda producirse una inundación en caso de alguna avenida”.

La información ha sido enviada esta misma mañana a la Consejería de Salud “para que se pronuncie” si con estas condiciones “siguen interesados” en construir el Centro de Salud de San Cristóbal. Y si no es así, ha dicho Mateos, “que lo digan lo antes posible para buscar una alternativa”. Los vecinos, ha insistido, serán los que determinen ese nuevo lugar, si fuera necesario. “Si Murcia dice que no, nos sentaremos con los vecinos para buscar alguna alternativa cercana, pero hoy en día las técnicas de construcción permiten soluciones constructivas a todos los condicionantes”.

El alcalde ha apuntado que tras el visto bueno de la Consejería de Salud se terminaría el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbano de la UA-23 –referente a esa parcela- y se iniciarían las obras de derribo y acondicionamiento del solar. El cambio de opinión de la CHS se ha debido, según Mateos, al “trabajo”. Y ha reconocido que la labor ha sido larga para conseguir pasar de un “no” a un “sí, con condiciones”.

Mateos ha apuntado a que uno de los motivos por los que la Confederación Hidrográfica del Segura ha podido cambiar de opinión es que no había otra posibilidad. “No hay alternativa. No tenemos suelo público alrededor en un perímetro definido. Y como no tenemos alternativa, insistimos en esto. Eso que parece sencillo, no se había planteado nunca. Por lo tanto, es una de las razones que han pesado para que informen favorablemente con condiciones”.