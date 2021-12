Una treintena de personas se concentraban este viernes por la mañana en la puerta de la Delegación del Gobierno en Murcia bajo los lemas ‘stop robos’ y ‘más seguridad en el municipio de Torre Pacheco’. Una concentración que desde Stop Racismo tachaban ayer de xenófoba y que, a juicio del delegado Vélez, ha de ser más «prudente», dado que, con las cifras en la mano, el porcentaje real de delincuencia en este pueblo no es como los vecinos dicen. «Ha habido unos hechos puntuales que han provocado alarma social», afirma al respecto el alcalde, Antonio León.

Lo concentrados, armados con megáfonos y cacerolas para hacer ruido, desplegaron una gran pancarta y portaron también carteles pequeños con las consignas ‘queremos vivir tranquilos’ y ‘- delincuentes + Policía’.

Antonio José Martínez Saura, presidente de la Asociación de Vecinos de Roldán, denunció «el crecimiento de robos, violencia, palizas brutales, violaciones, acoso escolar y venta de drogas» en su pueblo, lo cual «ha aumentado una barbaridad», según él. «Esto son datos de la Delegación del Gobierno», dijo Martínez (Vélez apuntó después que no era así), a lo que añadió que «estamos pidiendo ya muchos años una Comisaría de Policía Nacional».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, dijo, tras reunirse con el alcalde de Torre Pacheco y el representante de los vecinos, que «el Gobierno de España ha recuperado las plazas de Policía Nacional y Guardia Civil que se perdieron con el Ejecutivo anterior. Eso no quita que haya que mejorar y ampliar».

En este sentido, Vélez recordó que hay «tres ofertas de empleo en marcha», gracias a las cuales «tendremos más agentes para enviar».

No obstante, el delegado instó a los vecinos a ser «consecuentes con las circunstancias de realidad, con lo que está ocurriendo» y afirmó que «hay que ser mucho más prudentes» y no generar xenofobia con ciertas manifestaciones. Y es que en Torre Pacheco «el porcentaje de delincuencia no es tan concluyente como lo que los vecinos están sintiendo».

Vélez también anunció «una serie de acciones por parte de la Guardia Civil para detener a las personas que en los últimos tiempos se están dedicando a la delinquir», aunque reiteró que «no es necesario crear una alarma social en el municipio, no creo que haya motivos para hacerlo».

Habrá cámaras en la calle

Por su parte, el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, subrayó que en los presupuestos de 2022 hay una partida prevista para instalar cámaras en la vía pública. El regidor admitió que los datos no ponen a su pueblo como un polvorín delincuencial, pero asegura que es porque hay casos que no se denuncian. «No es un capricho lo que estamos diciendo, es una necesidad», concreta el primer edil, que acompañó ayer a los vecinos porque se lo pidieron.

En octubre, varios menores de edad daban una brutal paliza a un joven de 17 años en la biblioteca de Torre Pacheco. El caso generó alarma, pero la Benemérita los cogió a todos. En septiembre, un joven estrelló su coche contra una terraza y mató a un hombre. La Audiencia Nacional abrió una investigación para ver si se trataba de terrorismo, aunque la hipótesis de un trastorno mental no diagnosticado fue ganando peso.