El Jardín del Coso han acogido el acto de la lectura del Manifiesto en el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, en el que ha estado presente el Alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya, la Primera Teniente de Alcalde, Alicia del Amor, la concejala de Mujer e Igualdad, Mónica Sánchez, además de concejales del Equipo de Gobierno y Corporación Municipal. Mediante este acto se ha manifestado la repulsa contra esta lacra, que aún hoy día sigue estando muy presente en la sociedad.

“Hoy, 25 de noviembre, ha leído Mónica Sánchez, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, queremos decirles a esas mujeres que escuchamos su sufrimiento; que no están solas; que desde las administraciones públicas ponemos todos nuestros recursos a su disposición, y tendemos nuestras manos esperando a que den un paso, para intentar salir de esa situación”.

Miembros de las asociaciones y colectivos cehegineros, así como los Institutos de la localidad, el IES Alquipir y el Vega del Argos, también han apoyado a las víctimas de la violencia de género, en este acto que, después de la lectura del manifiesto por parte de la concejala de Mujer e Igualdad, ha contado con las intervenciones de los colectivos de las Mujeres Progresistas, Asociación de Viudas, El Jardinico, Centro de Día “Virgen de las Maravillas”, Asociación Betania, Afemnor y la intervención de alumnos del IES Vega del Argos.

Las niñas y niños de Calasparra han participado esta semana en un taller de graffiti organizado por el Ayuntamiento de Calasparra junto al Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Calasparra, que plasmaba en las paredes de uno de los parques de la localidad un mural para recordarnos que la eliminación de las violencias sobre la mujer es un objetivo por el que se tiene que trabajar siempre.

Los jóvenes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia a través de las jornadas de trabajo que realizan los viernes en la Casa de la Juventud de la localidad, han trasladado hasta el equipo de gobierno su especial interés y compromiso con la igualdad y el medio ambiente, además de su preocupación por el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad. Compromiso que se ha plasmado en diversas campañas de concienciación y que, en esta ocasión, ha tomado forma en la realización de un taller de graffiti que se ha realizado esta semana en el parque de ‘La Daya’ en Calasparra, y que aunaba la igualdad y el arte para concienciar tanto a los que participaron en el taller como a los que visiten ese parque de ahora en adelante.

Con este fin desde la concejalía de igualdad se ha trabajado estrechamente con los integrantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Calasparra y la concejalía de juventud, para presentar esta actividad taller en la que las niñas y niños del municipio aprendieron técnicas de arte urbano, para plasmar en las paredes de este parque la necesidad de alcanzar una sociedad igualitaria y de conseguir eliminar las violencias sobre la mujer, que se ejercen sobre ellas por el simple hecho de ser mujeres.

Bullas se concentra contra la Violencia Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres

La Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bullas, Carmen Abellán, ha leído un manifiesto, a las 12 del mediodía, frente al Ayuntamiento de Bullas, en el que ha querido visibilizar el problema de una lacra social que sufren las mujeres en todo el mundo.

“En todo momento como entidad local estaremos al lado de las víctimas” ha dicho la Concejal, que apoya “la legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia”. En este sentido, ha manifestado que desde este Ayuntamiento “diseñamos desde la defensa de los derechos de las mujeres, políticas integrales para superar esta lacra social”. “Nuestro deber es proteger y velar a todas las víctimas, así como proporcionarles una vida más allá del terror al que están sometidas” añadía, para sentenciar que “la violencia hacia la mujer, desgraciadamente, ocurre los 365 días del año”.

Para finalizar, entre las personas allí presentes: la Alcadesa de Bullas, miembros del Equipo de Gobierno, personal del Ayuntamiento, vecinos y vecinas de Bullas, se ha realizado un minuto de silencio por todas las mujeres asesinadas por violencia machista. Precisamente, en el centro de la Plaza de España, se ha dibujado el lazo, símbolo de la lucha contra la violencia de género, con 37 mariposas moradas en homenaje a todas ellas. Este lazo ha sido hecho por el alumnado del PMEF ‘Jardines de Bullas’.

Además, en la fachada de la Casa de Cultura luce una pancarta en la que se lee “Quiero ser libre”, elaborada por los usuarios y usuarias del Centro de Día y Aula de Estimulación Cognitiva en un Taller de Arteterapia dirigido por Magdalena Caballero.

El IES Los Cantos también se ha sumado a la conmemoración de este día

De otra parte, eta mañana en el Instituto de Educación Secundaría ‘Los Cantos’, durante el recreo, los alumnos y alumnas han desarrollado una acción llamada "37 flores violetas" en memoria de todas las víctimas asesinadas.

Abría el acto, la Directora del Centro, Ascensión Blaya, para dar pasos a los estudiantes que han leído un manifiesto y, después, uno por uno han ido depositando un clavel morado en homenaje a las 37 mujeres fallecidas este año por violencia machista.

Finalmente, sería un grupo de alumnas quienes ponían música para cerrar y versionaban varias canciones, entre ellas, la canción de Aitana 'Ni una más'.

Los alumnos y alumnas han asistido para mostrar su apoyo a las víctimas de violencia de género. En un día en el que se evidencia y reivindica que la violencia machista mata. A través de las redes sociales se ha utilizado el #Bullasactúa, promovido desde el Ayuntamiento de Bullas.

Por su parte, la Concejala de Igualdad, Carmen Abellán, ha querido estar en el centro, mostrando su deseo de que "ojalá los jóvenes, en un futuro no lejano, puedan celebrar que no hay nada que conmemorar el 25 de Noviembre, porque no hay ninguna mujer asesinada".