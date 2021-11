A modo de conversación distendida se ha celebrado este jueves una conversación entre cuatro empresarias lorquinas, dentro de la II Mesa de emprendedoras del Proyecto Carmen. Helena Artero Montero, Antonia Guerrero Moya, Ana Trenza y María del Carmen García, han compartido su día a día como empresarias.

Las cuatro han ido relatando cómo decidieron un día abandonar sus respectivas profesiones para hacerse empresarias, una forma más fácil de conciliar la vida laboral y familiar. Su mundo, aseguraban, es un tanto peculiar. De entrada, una de las participantes, Antonia, en la vorágine de su día a día creyó que su participación era mucho más tarde. Ese cambio de agenda le ha llevado a acudir con su pequeño Mateo.

Lejos de verse apurada por las circunstancias asumía la situación con total normalidad. Y animaba a las presentes a compartir con sus hijos el día a día. “Me dijeron que no iba a poder tener hijos, y tengo cuatro. Ellos saben cómo es cada jornada. Es lo que respiran. Papá y mamá trabajan y ellos comparten nuestro vida”, ha contado.

Se siente afortunada. “Soy la mujer más feliz del mundo haciendo un sofrito a las cinco de la mañana, porque a esa hora es cuando cocinamos. Mi trabajo para mí es el mejor del Planeta. No tengáis complejos, hacerlo todo con naturalidad. No pidáis permiso para ir a cualquier sitio con vuestros hijos. Y si tienen hambre, como es el caso, os sacáis la teta y les dais de comer. Es vuestro derecho”, apuntaba.

Una de las integrantes del Proyecto Carmen se mostraba interesada por la competencia. Le contestaba Ana Trenza quien señalaba que “la competencia es buena. Interesa que exista, porque te lleva a poner más interés, a preocuparte, a mejorar”. María del Carmen García indicaba que “más que competencia lo que yo he encontrado es colaboración. En mi taller se hacen un sinfín de cosas. Se necesitan en ocasiones maquinarias precisas que me ofrecen otros con los que colaboro. Nos complementamos más que competir”.

Y Antonia Guerrero arrancaba las risas de todos al afirmar tajante: “La competencia a mí, me pone. Pero es cierto que yo no la he encontrado. Nos hemos formado en panaderías de Madrid y la respuesta que hemos recibido es ‘llámame cuando necesites algo’. La gente ha sido muy cordial en ese aspecto”.

Pero Helena Artero sí reconocía que se había encontrado con competencia. “Mi ámbito es quizás más propicio cuando hay dos tiendas similares. Funciono a través de las redes sociales y hay mucha competencia. A veces, puedes sorprenderte al ver que han comprado a alguien algo que tú ofreces y puede ser mucho más interesante”.

En la segunda conversación han participado Rocío Mené López, Remedios Sánchez Guerrero, Verónica Martínez Acosta y María del Carmen Lorenzo Escobar, que han expuesto sus experiencias. Las jornadas han tenido como escenario el Centro Cultural Fondo Espín. La presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, Pilar Fernández, señalaba en declaraciones a LA OPINIÓN que se ha logrado lo que se pretendía, visibilizar a las mujeres empresarias. “Han podido servir de referencia a las participantes del Proyecto Carmen. Han visto como no es tan difícil crear una empresa adaptada a tus circunstancias, a tu formación. Yo creo que han perdido un poco ese miedo escénico”.

Las enseñanzas también han girado en torno a cuál debe ser la actitud cuando acuden a una entrevista de trabajo. “Se ha abordado todo. Y lo han podido conocer en primera persona a través de las participantes. Han preguntado mucho. Y se han mostrado muy interesadas por conocer las decisiones que tomaron algunas de las que han acudido como referencia. Un día decidieron dejar otros trabajos para crear su propia empresa y conciliar. Todo, con mucha normalidad, hasta el punto de que una de las ponentes con total naturalidad le ha dado el pecho a su hijo, sin vergüenza alguna. Esa es la actitud que queremos imprimir en estas mujeres del Proyecto Carmen, seguridad”, detallaba Fernández.