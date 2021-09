La tradicional romería de Cieza en honor a la Virgen del Buen Suceso, que data de 1963, no se celebrará por tercer año consecutivo, aunque en esta ocasión la imagen sí será trasladada a su santuario en el monte de la Atalaya.

En 2019 no se pudo realizar la romería por primera vez en la historia de la localidad debido a la DANA que asoló Cieza y que dejó el camino de ascenso al monte impracticable y sin que se pudiese garantizar la seguridad de los fieles. Posteriormente llegó la pandemia del covid-19, cuyas medidas sanitarias han imposibilitado, en 2020 y este 2021, que se lleve a cabo la romería de manera tradicional.

Sin embargo, la Junta de Hermandades Pasionarias (JHP) trasladará la Virgen hasta su ermita, pero recuerda que no estará permitida la implantación de tascas en el monte de la Atalaya ni el traslado en vehículos al mismo. En este sentido, Joaquín Gómez, presidente de la JHP, destaca «la tristeza del colectivo cofrade por no poder celebrar la romería», pero este traslado, probablemente, «servirá para mantener viva la llama de los devotos». Además, apela «a la responsabilidad y el civismo para que la gente asuma las circunstancias en las que nos encontramos», en clara alusión a que los visitantes no se queden en el monte de la Atalaya a comer y pasar el día, tal y como se solía hacer tradicionalmente.

De esta forma, el próximo domingo, 19 de septiembre, a las siete de la mañana, tendrá lugar la misa en honor de la Virgen del Buen Suceso en la Iglesia de la Asunción. Al finalizar se realizará el traslado de la imagen a su santuario, que se estructurará mediante filas, como una procesión; mascarilla quirúrgica obligatoria en todo momento y distancia de seguridad de todos los participantes de al menos 1,5 metros. También se evitarán las aglomeraciones, en la explanada, a la llegada de la Virgen a la ermita. Finalmente, el santuario permanecerá abierto durante todo el día para la visita escalonada de público.