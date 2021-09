Las zancadas de los deportistas dejan huella, pero no tan profundas como las que dieron los más de medio millar de participantes que acudieron este domingo a la novena Peñarrubia Lorca Trail. Estos ‘locos del deporte’ no dudaron en recorrer 24 kilómetros por riscos y barrancos de la Sierra de la Peñarrubia desde la Rambla de Las Señoritas. En su dorsal no solo llevaban grabado el número de participante, sino también un agradecimiento de los 150 niños de entre 6 y 16 años con diversidad funcional de Atención Temprana que podrán recibir sus terapias con la recaudación de la prueba.

Es la otra cara de los Juegos Deportivos del Guadalentín, las conocidas como ‘Olimpiadas lorquinas’, la de la solidaridad. Este año los Juegos serán más solidarios que nunca con tres pruebas que cederán todos sus beneficios a causas como esta. “Para nosotros es un mundo. Supone un 40 por ciento del coste total de los tratamientos de un año”, explica Isabel Arcas, presidenta de la Asociación de Padres de Atención Temprana, Apat. En este caso, tristemente, no serán para pagar las terapias de los próximos meses, sino para intentar acabar con un déficit que les está “asfixiando”.

Y es que, el último año ha sido en blanco en cuanto a actividades para recaudar fondos. “Ha sido muy duro y nos hemos endeudado. Vamos a intentar poner al día nuestras cuentas y seguir invirtiendo en terapias y en instalaciones homologadas”, señala sin perder la sonrisa. Desde primera hora de la mañana va y viene de un lado para otro prestando ayuda allí donde se la necesite. “No estoy sola. Somos una legión de padres, familia, amigos… Unos 120, que prestamos nuestra ayuda para que todo salga lo mejor posible. Los voluntarios son el alma de la Peñarrubia Lorca Trail, pero el verdadero corazón son los deportistas que con sus dorsales nos permiten seguir luchando por nuestros niños”, relata emocionada.

La solidaridad también está muy presente en el ADN del embajador de los Juegos Deportivos del Guadalentín. José García Murcia está en cada una de las pruebas que se llevan a cabo. En la línea de salida, en la de llegada, junto a los voluntarios… prestando apoyo a la organización. “Estoy muy contento porque se retoma una de las grandes pruebas no solo de los Juegos, sino de Lorca. Más de 500 personas han acudido para hacer deporte, pero también para ayudar a los niños de Atención Temprana. Necesitaban la ayuda más que nunca, después de que el año pasado no se pudiera celebrar esta carrera de montaña”.

Solidaridad que también llegó este domingo de personajes que se calzaron las zapatillas e hicieron el lema de Apat ‘…Contigo avanzo’ suyo. Entre los que no se quisieron perder la cita estaban el alcalde, Diego José Mateos; y el concejal de Sanidad y Festejos, José Ángel Ponce. “No voy a poderla hacer entera, porque tengo compromisos ineludibles, pero quería estar aquí para poner mi granito de arena”, reconocía el alcalde.

Prueba muy dura

La prueba es una de las más duras del calendario como aseguraba la edil de Deportes, Irene Jódar, que desde la línea de salida animaba a cada uno de los participantes. Aprovechaba para recordar que esta no será la única prueba solidaria del calendario de los Juegos Deportivos del Guadalentín. “El día 8 de octubre tendremos el reto ‘Mi camino solidario non stop’. Y dos días después, la carrera popular ‘Run for Parkinson’. Hay que agradecer a todos los que participan en ellas, pero también a los patrocinadores que contribuyen a hacerlas posible”.

Estas carreras, admitía, son también un foco de atracción de nuevos deportistas. “Vienen atraídos por su cercanía con la asociación u ONG que las organiza y se calzan, en ocasiones, por primera vez las zapatillas. Muchos descubren un ambiente que desconocían y se suman a la práctica del deporte. Por ello, son tan importantes”.

Muchos deportistas del municipio participan en pruebas por todo el mundo cediendo su dorsal a ONG´s que precisan de su ayuda. “Es cada vez más habitual. Conozco a muchos deportistas que participan en pruebas y venden su dorsal y lo que obtienen lo entregan a asociaciones y ONG´s que lo necesitan para financiar sus tratamientos y actividades. Hay grupos de deportistas que incluso organizan competiciones para ayudar a asociaciones. Y muchas veces se produce el efecto llamada. Personas vinculadas con esos colectivos se suman bien como voluntarios o como deportistas”, concluía el embajador de los Juegos Deportivos del Guadalentín.