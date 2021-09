Después de un año y medio, Águilas se volvió a vestir de carnaval, la última vez fue en 2020, por el camino se han quedado los carnavales de verano del pasado año y el de 2021.

La elección de Personajes del Carnaval comenzó de una forma totalmente anómala, puesto que el pasado verano las peñas eligieron a sus personajes sin la tradicional gala, pero al fin, después del aplazamiento de finales de julio, la plaza de Antonio Cortijos acogió anoche la presentación ante los carnavaleros de los personajes del próximos Carnaval.... ‘Próximo carnaval’, puesto que aún no se ha decidido por parte de la Federación de Peñas y Ayuntamiento si se celebrará.

La próxima semana se llevará a cabo una reunión entre los tres carnavales declarados de Interés Turístico Internacional de España, el de Tenerife, el de Cádiz y el de Águilas, en la que se decidirá si, de alguna forma, se pueden celebrar dentro de la circunstancias de pandemia en la que nos encontramos. «La decisión va a ser complicada, si se celebran con medidas de seguridad o no se celebra, habrá quien lo comparta o no, pero es una decisión que tenemos que tomar y aún no hemos tomado», ha señalado a LA OPINIÓN el concejal de Carnaval, Cristóbal Casado.

Con todas las medidas higiénico sanitarias, protocolos covid y con un aforo reducido de unos 450 espectadores, ayer se presentaron los Personajes del Carnaval, con una puesta de escena que demostró que, a pesar de un año y medio sin Carnaval, la imaginación y fantasía se lleva en el ADN aguileño.

El Ballet Oficial de la Federación de Peñas levantó el ánimo con sus coreografías con las que recordó que Águilas es Carnaval, a pesar de la pandemia. Los primeros en subir al escenario fueron los personajes infantiles: La Mussona, Jorge Navarro, de la peña Serpentina, representó a un niño de la edad media, que veía como su padre se enfrentaba al dragón, el cual caía ante la bestia y prometía vengar a su padre, convirtiéndose en San Jorge para luchar contra el dragón, pero dejando el capítulo abierto para una nueva entrega, que será en la gala del Cambio de Poderes; Doña Cuaresma Infantil, Alba García, también de la peña Serpentina, puso en escena un baile de instituto, en el que quedaba sola, sin chico y apartada de todo; Don Carnal, Hugo Vera, de la peña Azabache, se presentó con el cuerpo tatuado de los emblemas de vida: su abuelo, el baile, el fútbol y, cómo no, Águilas, una tierra que se convertiría en su símbolo al transformarse en un guerrero de color y fantasía. La presentación de los personajes infantiles finalizó con Lucía Giner, también de la peña Azabache, quien puso en escena una representación de la vida de María de las Mercedes, para convertirse en reina, en este caso del Carnaval.

Antes de la presentación de los Personajes Adultos, se hizo público el cartel del Carnaval, una obra del aguileño Rafael Márquez Lucas, quien ha querido representar la luz y esperanza al final del túnel que supone esta pandemia, recordando los años 20 del pasado siglo.

Llegó el momento para los personajes adultos, el primero en subirse al escenario fue La Mussona, que representará Lorenzo Sánchez, de la peña El Pizarrón, quien daba continuidad al espectro de un príncipe fenicio en el que se convirtió en su última candidatura, que no fue elegido. Ahora, una vez elegido, representa a la sombra que es arrastrada por el mal; Doña Cuaresma, Inma Martínez, de la peña Atenea, con la sobriedad de su personaje, dejó espacio para entremezclar la seriedad con la alegría de la fiesta; le tocaba el turno a Don Carnal, quien será encarnado por Hilario Gris, de la peña Atenea y World Fantasy, y se presentó acompañado por el cuerpo de Baile de su peña World Fantasy; como Madonna con Material Girl, hizo un homenaje a Marilyn Monroe. Conchi Caparros, de la peña Serpentina, Musa de los próximos Carnavales de Águilas, realizó un homenaje a las dos, representando una producción de Holllywood, saliendo del escenario en un descapotable.