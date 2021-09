Los populares han denunciado este jueves que el alcalde “intenta colocar a un comisario político afín al PSOE como jefe de la Policía Local, imponiéndolo por libre designación”. Lo ha dicho la concejal del Partido Popular María Belén Pérez, que ha recordado que “en nuestro municipio ese puesto siempre ha estado desempeñado por un funcionario en base a una oposición directa, que es lo que exigimos desde el partido Popular que se respete”.

Los socialistas, según ha señalado, “en una maniobra torticera, han llegado incluso a tramitar en Pleno en agosto una modificación de este puesto, que ya estaba incluido en el catálogo y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento”. La intención que pretenden, ha señalado, no es “buscar mejorar la seguridad ciudadana, sino imponer un comisario político que controle y vigile a los agentes, porque están obsesionados con establecer una mordaza a quienes no asuman por completo sus directrices”.

Y ha pedido que se cumpla el acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos, denominado ‘Documento marco para un pacto de Gobierno por la regeneración, contra la corrupción y por la transparencia’, cuyo segundo punto señala textualmente: ‘Aumentaremos el control y la fiscalización sobre la transparencia en los procesos de selección de personal en el ámbito municipal’. “No les estamos pidiendo un esfuerzo novedoso, simplemente que cumplan aquello a lo que ellos mismos se comprometieron”, ha insistido Pérez.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, se ha mostrado sorprendido por la denuncia de los populares. “Le recuerdo que la figura del comisario principal está contemplada en la Ley que redactó el Partido Popular en la Comunidad Autónoma y que entró en vigor el 4 de octubre de 2019. Esa Ley, que redactó su partido, es la que nosotros en uno de los supuestos hemos cogido para proveer una de las plazas”.

El edil ha dicho no entender que “una persona que ha sido concejal de Seguridad Ciudadana doce años no conozca que lo que se está haciendo es conforme a la Ley y los supuestos que te prevé. No estamos haciendo nada que no esté incluido en esa Ley autonómica”.

Ruiz Guillén la ha pedido que “deje de utilizar a la Policía Local para atacar a este Gobierno, porque son unos magníficos profesionales. No están politizados. No sé si cuando ella ejerció de concejal de Seguridad Ciudadana los tenía politizados, pero no me cabe dudas que si les pregunta a cualquiera de ellos, ninguno podrá hacer esa afirmación en estos momentos”. Y ha lamentado las acusaciones. “Son muy graves”, a la vez que la ha animado a que “diga el nombre de la persona que supuestamente vamos a colocar. Si es valiente, que diga el nombre”.