No habrá desfile en el Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas que este año llega a su trigésimo primera edición. “Las circunstancias sanitarias no lo permiten, por lo que no habrá recorrido por el casco antiguo, ni tampoco ‘Folclore a pie de calle’, en la Alameda de la Virgen de las Huertas”, ha señalado este jueves la concejal de Cultura, María Ángeles Mazuecos.

La edil ha presentado el certamen que organiza el grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas con motivo de las fiestas patronales. El festival se iniciará el próximo lunes a las diez de la noche. El acto inaugural contará con la actuación de la Banda Municipal de Música que interpretará ‘Sones del mundo’, un recorrido musical folclórico propio de nuestro país y diferentes partes del mundo que ha sido preparado por su director Antonio Manzanera.

El programa incluirá ‘Fandanguillo de Almería’, ‘Danza del sable’, ‘Canción de siega’ y ‘Jota lorquina’. Esta última con una interpretación conjunta con miembros de la sección de baile del grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas. Antes, en el Palacio de Guevara, será la recepción oficial de los grupos participantes que llegarán desde Perú, Sicilia y España.

En total participarán, entre músicos y bailarines, unas 140 personas. El certamen tendrá lugar en la Plaza del Rey Sabio. Se habilitarán un total de 350 asientos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, para presenciar el espectáculo, ha explicado la presidenta de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, María Romera.

El cartel de la próxima edición del festival será el ganador del concurso que se ha convocado y que se llevará a cabo durante el certamen. Cuenta con un premio de 200 euros. Curiosamente el cartel de este año es de un anónimo. “Fue la fotografía ganadora del último concurso, el de 2019. Una imagen en la que podemos contemplar a un componente del Ballet Jammu de Senegal durante su actuación. Su autor prefirió no dar su nombre y ceder el premio al grupo”, ha concluido Romera.