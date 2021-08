El Ayuntamiento de Totana ha tramitado desde 2006 un total de 70 convenios urbanísticos que han supuesto unos ingresos o importe recaudado en las arcas municipales de unos 18 millones de euros aproximadamente y de éstos, 14 han sido devueltos por sentencias judiciales o acuerdos posteriores de la Junta de Gobierno Local, que suponen una cifra de 11,5 millones de euros más intereses de demora y costas judiciales.

Además, 8 han sido anulados o revocados, dado que no han tenido efectos económicos, porque no se llegaron a firmar o no se incluyeron en su día en el PGOUM.

De estos 11,5 millones de euros, la mayoría de los convenios urbanísticos se han abonado en virtud de las líneas de ayuda dispuestas en el marco de los Fondos de Ordenación del Ministerio de Hacienda o por compensación de deudas que los promotores tenían con el Ayuntamiento y de la cifra total, 14 contaron con una sentencia judicial o a la espera en apelación, ya sea con sentencia favorable o en contra.