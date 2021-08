El municipio de Lorca está en ‘aviso de nivel amarillo’ activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómeno meteorológico adverso por altas temperaturas. La concejal de Emergencias, Isabel Casaldurero, ha afirmado que este viernes las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados en el Valle del Guadalentín. El sábado, “se podrían superar, igualmente, los 39 grados”, ha indicado la edil. Y ha recordado a los ciudadanos que deberán “limitar su exposición al sol y evitar la actividad física prolongada en las horas centrales del día. Beber abundante agua o líquidos, comidas ligeras y regulares. Y utilizar ropa de colores claros y protegerse la cabeza”.

La población con mayor riesgo, ha indicado Casalduero, son los “niños, ancianos y personas enfermas”. Y ha advertido que las altas temperaturas pueden favorecer los “incendios forestales”, por lo que ha pedido precaución para evitarlos. Para prevenirlos ha recordado recomendaciones como “evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol”, a la vez que ha insistido en que las “negligencias provocan gran parte de los incendios forestales”.

Otras recomendaciones que se han realizado desde la Concejalía de Emergencias para estas dos jornadas de altas temperaturas son no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos. Y no acampar en zonas en las que no esté permitido hacerlo, ya que la evacuación frente a un posible incendio sería más difícil. En el caso de descubrir el fuego en su fase de inicio, se pide que se avise de inmediato al 112, así como que si se es sorprendido por un incendio, se evite penetrar en el monte o bosque.

Se amplía el horario de las fuentes

Las fuentes están ampliando este verano su horario en las jornadas de intenso calor. Las más importantes, las del Óvalo, Colón, Alameda de la Constitución, Plaza de Concepción Sandoval, San José, La Estrella, Plaza de Coros y Danzas, Hermandad de la Curia, del Ibreño y Plaza del Rey Sabio, han permanecido en funcionamiento durante las horas centrales del día en que las temperaturas alcanzan las cotas más altas. En esta ocasión, según el concejal de Parques y Jardines, Antonio Navarro, se actuará de la misma forma “para intentar rebajar la temperatura en las zonas más inmediatas y crear una sensación de frescor en los viandantes”.