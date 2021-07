El niño que se ahogó el 17 de julio una playa de Los Narejos, en Los Alcázares, ya ha sido enterrado, informó en sus redes sociales Sabah Yacoubi, presidenta de la delegación murciana de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM).

"Hoy he hablado por teléfono con Zakia, mamá del niño ahogado en una playa de Los Narejos. Me comenta que, tras muchos días luchando, ha podido al fin enterrar ayer a su hijo, que en paz descanse. Agradece de corazón a todas las personas que la han ayudado a hacerlo posible", detalla Yacoubi.

El niño se llamaba Wadia y tenía 2 años. Antes de ser llevado a Francia, donde se realizó el entierro, el cadáver del menor fue lavado en el tanatorio de Torre Pacheco. Se trata de un ritual del Islam, credo que profesa la familia del pequeño. Aunque el deceso fue el día 17 de este mes, el cuerpo ha tardado tantos días en ser llevado al país galo debido a problemas burocráticos. Según explicó la madre en una reciente entrevista a la emisora Onda Regional, ella tiene el NIE de Francia caducado: por lo tanto, no puede ir a Marruecos y volver, pues el consulado marroquí solo le puede facilitar la vuelta a Marruecos, pero no el regreso a Francia una vez acabado el entierro. De ahí que el niño no haya recibido sepultura en Marruecos.