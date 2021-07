La quinta ola ya es “incipiente” en el municipio de Lorca, aunque la incidencia acumulada todavía es “significativamente inferior” al resto de la Región de Murcia. Estas manifestaciones las ha realizado esta mañana el concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, quien ha indicado que “estamos todavía varios puntos por debajo de la media regional”. A pesar de ello, ha mostrado su “preocupación por el incremento continuado de los casos covid en el municipio”.

En Lorca, ha explicado, “solo hay un brote como tal, el de la Residencia Caser”. A los siete casos que presentaba esta residencia en la jornada de ayer, se suman hoy tres más, según han reconocido a LA OPINIÓN fuentes de la residencia que han indicado que se trata de “tres trabajadores y siete residentes”. Solo uno de ellos, permanece en el Hospital General Universitario Rafael Méndez, aunque su pronóstico es leve. Los usuarios afectados de Covid de la Residencia Caser están en una zona aislada del centro, aunque continúan con su rutina diaria, han especificado las mismas fuentes, que han asegurado que la incidencia de la enfermedad está siendo menor al estar todos vacunados.

La incidencia acumulada en los últimos siete días es de 265,4 casos, según ha detallado el edil de Sanidad, quien ha añadido que la de los últimos 14 días es de 264,5. “Estaríamos hablando de unas cifras similares a los momentos más preocupantes de la tercera y cuarta ola. Entonces, todo lo que superara los 100 casos era síntoma de preocupación”. Este fin de semana “se superaba en el Rafael Méndez la docena de ingresos, aunque ninguno en UCI, pero comienza a llenarse la planta de Covid”, ha dicho Ponce. En cuanto al perfil de los contagiados es “mayoritariamente jóvenes, pendientes de concretar la pauta de vacunación”, ha indicado el edil.

Cribado masivo

Los contagios los ha vinculado “a las reuniones de ocio no regladas y a la cercanía con el municipio de Águilas, donde el número de casos ha crecido mucho las últimas semanas”. Por ello, ha pedido un “cribado masivo”. Pero también han solicitado la reapertura del centro de rastreo, “fundamental para garantizar el seguimiento de los casos Covid”. Y se ha mostrado “preocupado” por la falta de “estrategia común” de la Consejería de Sanidad. “Lleva seis meses sin ponerse en contacto con los ayuntamientos”.

El concejal de Sanidad ha recordado que Lorca ha liderado la gestión de la pandemia en la Región. “Y no solo en ellas, sino en todo el país. Fuimos los primeros en ofrecer instalaciones municipales para el aislamiento de sanitarios y pacientes, los primeros en habilitar el punto Covid para centralizar la toma de muestras PCR y los primeros en instalar un centro de rastreo que el gobierno regional ha cerrado”.

Las vacunaciones van a continuar en el Complejo Deportivo Felipe VI. Este martes hay convocadas unas 3.000 personas. “Hoy es una jornada de repesca. Se ha dado la oportunidad a todas aquellas personas de distintas edades, de distintas convocatorias, que no pudieron recibir esa primera dosis en su momento, que puedan hacerlo esta mañana”. Una nueva jornada de vacunación se prevé para mañana miércoles a la que están convocadas 3.217 personas para recibir la segunda dosis de Pfizer. Todos, nacidos desde el 1 de enero de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1991.

Y ha pedido una nueva jornada de vacunación de personas no incluidas en los circuitos habituales. “Esperamos que se lleve a cabo nuevamente, ya que la del pasado sábado no alcanzó el 50 por ciento de lo previsto. Hay que destacar las dificultades de acceder a esta población. Viven en precario, trabajadores del sector agrario que no suele tener tanto acceso a las nuevas tecnologías y ser conocedores de este tipo de jornadas de vacunación. Esperamos que se les dé una nueva oportunidad para repescar a esa población que vive en el municipio de Lorca y necesita ser vacunada”, ha concluido Ponce.