La falta de médicos y de medios en el Área de Salud III es un tema que “no se debía estar debatiendo en este Pleno, porque debía haberse solucionado hace años”. Con indignación se ha mostrado la portavoz del Grupo Municipal Vox, Carmen Menduiña, quien ha expuesto situaciones que, según ha contado, “las he vivido en primera persona”. El Pleno ordinario del mes de julio, que continúa a esta hora, ha debatido esta mañana una moción conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, Izquierda Unida-Verdes y Ciudadanos, a la que se ha sumado Vox, para la declaración del Área III como “área de difícil cobertura y para la ampliación de plazas de formación sanitaria especializada en la Región de Murcia”.

La portavoz de Vox ha asegurado que no se entiende que “se cierre una planta entera del hospital y que no se cubran las bajas por vacaciones de los médicos”. La portavoz de Vox ha señalado que algunos pacientes “esperan en Observación hasta cinco días para ser ingresados en el hospital” y que “personas de 80 años permanecen en un sillón durmiendo durante dos días” por falta de camas. En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, quien ha hablado de la “precariedad laboral” del personal sanitario, lo que ocasiona que “los médicos no quieren trabajar aquí”. Ha reclamado que se “dejen de hacer contratos basura, contratos de 15 días, y contratos que se renuevan mes a mes”. Esto está influyendo –ha añadido la edil de IU-V- en “las listas de espera y en los ciudadanos”.

El portavoz de Sanidad del equipo de Gobierno, José Ángel Ponce, ha recordado que no es la primera vez que este asunto se debate en el Pleno. Ha pedido “más medios materiales y humanos para que se corrijan las desigualdades entre áreas de salud”. Y ha presagiado un “horizonte negro” cuando se produzca la jubilación de muchos facultativos. “Si hubiera mejores infraestructuras, mejores contratos, los facultativos querrían venir a Lorca”, ha insistido Ponce.

La edil del Partido Popular Maite Martínez durante su intervención ha afirmado que la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud “están impulsando las modificaciones administrativas necesarias para incentivar la cobertura de este tipo de plazas”. Ha concretado que “la Mesa Sectorial de Sanidad tratará entre sus temas una nueva regulación de las plazas de facultativos, especialistas de difícil cobertura con el objetivo de prever dichas plazas y procurar la fidelización de facultativos en área periféricas”.

También ha informado que el Servicio Murciano de Salud “va a impulsar determinadas medidas que incentiven la contratación y fidelización de profesionales que desempeñen puestos de difícil cobertura como carrera profesional; flexibilización horaria que facilite la conciliación de la vida personas, familiar y laboral y valoración adicional en los procesos de selección y de provisión de puestos de trabajo”.

La moción ha sido aprobada por unanimidad. El Pleno se celebra hoy con “carácter mixto”, como ha señalado el alcalde, Diego José Mateos Molina, al comienzo de la sesión. El vicealcalde y portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Francisco Morales, lo hace de forma telemática, al haber estado en contacto con un positivo. Igual ocurre con María Dolores Chumilla, concejal de Servicios Sociales, que se encuentra en Madrid por una operación quirúrgica de un familiar. Ambos siguen el Pleno a través de dos pantallas gigantes que se han colocado en la sala de sesiones en el Centro de Desarrollo Local.