Tras analizar la situación epidemiológica en el municipio dentro de una nueva convocatoria del Comité Local de Seguimiento COVID-19, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha lanzando un mensaje especialmente dirigido al sector joven de población de paciencia y prudencia, al tiempo que ha hecho llamamiento a la vacunación.

José Francisco García -que ha comparecido públicamente acompañado de la gerente del Área IV de Salud del Noroeste, Mercedes Barba, y del inspector jefe de la Policía Local, Juan Moya- ha dicho que “en estos momentos no hay nada más importante que vacunarse. Esto es lo prioritario por responsabilidad social y no existen excusas para no acudir a la citación”.

Actualmente hay unos 17.600 caravaqueños que han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y sobre 13.000 están con la pauta completa. El 68% de la población tiene la primera vacuna y el 51% la segunda.

La campaña de inmunización masiva tuvo ayer, martes 20 de julio, su última jornada en Salones Castillo de la Cruz, con la citación de 1.000 personas con edades comprendidas 20 y 29 años, dentro del dispositivo que coordina desde principios de enero el Área de Salud del Noroeste con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca, a través de su Concejalía de Sanidad.

El índice de participación en las campañas de vacunación ha descendido en la franja en edades inferiores a los 35 de años, de ahí el mensaje de responsabilidad lanzado tras la celebración del Comité Local de Seguimiento. También se ha incidido en la importancia de la detección precoz para que cualquier persona que detecte un síntoma asociado a la Covid-19, por leve que sea, contacte inmediatamente con los servicios sanitarios.

El comité, que se viene convocando de forma periódica desde el inicio de la alerta sanitaria, también ha tenido como objetivo prioritario analizar la incidencia de la pandemia, que en la última semana ha experimentado un ascenso notable hasta alcanzar los 55 casos en seguimiento, con 45 positivos detectados en los siete días transcurridos.

La edad media de las personas contagiadas se sitúa en los 26 años y el 74,5% de los casos tiene entre 17 y 29 años. La mayor parte están vinculados a brotes sociales en reuniones privadas, viajes o celebraciones. El brote más numeroso se ocasionó en un desplazamiento de un grupo de estudiantes en autobús a la ciudad de Málaga.

Junto a análisis de los datos referentes a la incidencia de la pandemia y el desarrollo de las sucesivas campañas de vacunación, el Comité Covid-19 ha acordado continuar durante los próximos fines de semana con el operativo especial de vigilancia que se desarrolla conjuntamente entre Policía Local y Guardia Civil. En materia de seguridad ciudadana se trabaja en dos líneas diferenciadas, con controles fijos y móviles tanto en el casco urbano como en las pedanías y con inspecciones a locales públicos para velar que tanto clientes como propietarios respetan las medidas de seguridad.

Caravaca de la Cruz se encuentra en un nivel alto de riesgo junto a otros 30 municipios de la Región de Murcia. Entre las medidas de contención de la pandemia en vigor se encuentra la limitación a un máximo de diez personas en reuniones en espacios públicos o privados y de 6 si se encuentran en un interior de hostelería. Además el aforo interior del comercio y hostelería está reducido a un 30% y la venta de bebidas alcohólicas está prohibida de las 22.00 a las 06.00 horas en establecimientos comerciales y estaciones de servicio.