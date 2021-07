El Complejo Deportivo Felipe VI presentaba esta mañana a primera hora una estampa inusual. Las colas para vacunarse daban la vuelta a las instalaciones y continuaban fuera del complejo. Esta situación ha durado poco, ya que cuando se han abierto las puertas a las nueve y se ha iniciado el proceso de vacunación se ha reducido considerablemente la espera hasta ocupar únicamente la cola la rampa de acceso a las pistas deportivas. “Sí, es cierto. Esta mañana hemos tenido largas colas. Quizás más de lo habitual, pero en cuanto se ha comenzado a vacunar rápidamente han desaparecido”, ha reconocido el jefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, Juan Pedro Martínez López.

Los jóvenes han madrugado esta mañana. Algunos esperaban a que se abriesen las puertas del Complejo Deportivo Felipe VI cuando todavía el reloj no marcaba las ocho. En la jornada de hoy “más de 3.000 jóvenes de entre 20 y 29 años recibirán la primera pauta de su vacuna”, ha dicho el alcalde, Diego José Mateos Molina, quien ha acudido al complejo para supervisar la jornada de vacunación que ha calificado de “hito”.

El alcalde ha destacado la “responsabilidad” que están mostrando la mayor parte de los jóvenes del municipio. “Y hoy lo demuestran acudiendo a esta jornada de vacunación”. Con las cifras de esta semana, que superarán los 7.000 vacunados, el municipio alcanza ya el “50 por ciento de vacunados con la pauta completa”, ha indicado. Y se acerca al 70 por ciento con al menos una dosis. “Se están cumpliendo los plazos del Gobierno de España. A este ritmo creemos que para finales de verano el 70 por ciento de la población tendrá al menos una dosis”, ha señalado Mateos.

En la jornada de ayer unos 3.000 lorquinos completaron la segunda dosis de la vacuna. Hoy lo harán otros 300 y el sábado habrá una jornada extraordinaria de vacunación. “Unas mil personas en riesgo de exclusión social, en situación vulnerable, la recibirán. Se ha coordinado con las distintas ONGs para que se haga el llamamiento a las personas que están fuera de los circuitos normales de información y de integración, porque también tienen derecho a vacunarse. Podrán venir sin cita previa. Solo tendrán que acercarse y serán vacunados”, ha detallado el alcalde.

“Enséñame el bote”

Los que hoy no paran ni un minuto son los enfermeros. Mientras unos ponen vacunas, otros se dedican a cargar las jeringuillas. Su jornada laboral comienza una hora antes de que se abran las puertas y se inicien las vacunaciones. Durante ese tiempo tienen que preparar todo el material. Hoy tienen previsto cargar 3.075 jeringuillas de primeras dosis y más de 200 de segunda. “Tenemos un vial concentrado que hay que diluir en suero y del que salen seis dosis. En eso consiste nuestro trabajo”, ha apuntado una de las enfermeras que junto a media docena más trabaja en una mesa donde se ejecuta esta labor.

De cuando en cuando se produce el cambio y los que están vacunando ocupan su lugar. Son de Lorca, Águilas, Totana y Murcia. Vacunan en el pabellón deportivo, pero también en el exterior. “Cuando acuden personas que tienen dificultades de movilidad nos trasladamos hasta sus coches y allí les ponemos su dosis”, han contado. Y han admitido que llevan muy mal las noticias de ‘botellones’ y ‘quedadas’. “Indignante. Se me cae el alma al suelo. No es justo que nos estemos dejando la piel mientras otros toman ese tipo de actitudes incívicas. Necesitamos la colaboración de todos para salir de esto”.

En cuanto a anécdotas, han asegurado que tienen suficientes para llenar un libro. “Pues desde la persona que viene a vacunarse y nos dice: ‘Enséñame el bote que sepa lo que me pones’, hasta el que pide que carguemos la jeringuilla delante de él porque no se fían. Otros son muy agradecidos y nos felicitan por nuestro trabajo”. No quieren perder la oportunidad para recordar a todos algo que consideran fundamental. “La vacuna no da la inmunidad completa y, por supuesto, hay que ponerse la pauta completa”. También han admitido que muchos acuden estos días “para poder tener un certificado para viajar, pero nos parece bien. Que gracias a esa excusa vengan a vacunarse. Lo importante es que todos nos vacunemos”.

Los jóvenes han mostrado cierta indignación por la “ligereza” con que se les trata

Cynthia, Vanesa, Ainhoa e Irene han acudido esta mañana juntas a vacunarse al Complejo Deportivo Felipe VI. Las cuatro jóvenes coinciden en que tenían muchas ganas de hacerlo. “Estoy feliz, porque es el principio del fin. Esto tiene que acabar y la única manera es vacunándonos todos”, ha afirmado Cynthia García Rojo, de 24 años de edad. A su lado, Vanesa Simón, de 23 años, ha admitido que “tenía muchas ganas de vacunarme. A ver si así termina esta historia que nos tiene a todos agotados”. La única del grupo que ha pasado el Covid es Ainhoa Piñero de 24 años. “Pasé el Covid en diciembre. Tenía un resfriado normal, con algo de mocos y un poco de dolor de garganta. Fui al médico y tras hacerme la prueba di positivo. Ocurrió en Valencia, donde estudio y trabajo, pero no sé dónde pude cogerlo”, ha reconocido.

Se muestran indignadas por la “ligereza” con que se trata a los jóvenes. “No es justo, porque hay jóvenes y jóvenes. Es verdad que algunos se van de fiesta, pero otros –como es nuestro caso- que no lo hacemos”, se ha quejado Cynthia García. Pero también rompen una lanza por los que salen a disfrutar. “Hay que vivir, porque hemos perdido dos veranos de nuestra vida, pero hay que hacerlo con control, no de cualquier manera”, ha argumentado Ainhoa Piñero. La última en llegar, todavía con la mano sujetándose la gasa en el brazo, es Irene Bayonas. “Ni me he enterado. No sé por qué todo el mundo se queja, si no duele nada”. Y ríen las cuatro mientras no dudan en posar mostrando dónde han recibido su pinchazo, aunque escondido detrás de una gasa. Para terminar, animan a todos los jóvenes a vacunarse. “Que piensen en ellos, en todos, que cuanto más rápido nos vacunemos, antes cambiará esta situación y podremos volver a nuestra vida normal”, ha concluido Vanesa Simón.